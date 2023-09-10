Прогулка почти на 3 карата: в США 7-летняя девочка нашла в парке бриллиант

В штате Арканзас (США) 7-летняя девочка Аспен Браун прямо во время прогулки в парке обнаружила золотисто-коричневый бриллиант. Интересно, что это произошло на день рождения.

На находку натолкнулись в государственном парке Кратер Алмазов в городе Мерфрисборо. Девочка туда пришла с папой и бабушкой, чтобы отпраздновать свой день рождения.

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Бриллиант весом почти в 3 карата

Бриллиант имел вес 2,95 карата. Он стал вторым по величине из обнаружившихся в этом году. Первое место занял коричневый бриллиант весом 3,29 карата.

Девочка подобрала драгоценный камень размером с зеленую горошину на тропе вдоль северо-восточной стороны парка.

Бриллиант Аспен имеет золотисто-коричневый цвет и блестит. Это цельный кристалл без сломанных граней и небольшой щели с одной стороны, образовавшейся при формировании алмаза,

– рассказал Веймон Кокс – помощник суперинтенданта парка.



Бриллиант, который нашла Аспен / Фото CNN

Девочка не единственная счастливица

Аспен – не единственная, кто нашел такой камень. Ежедневно посетители парка обнаруживают по 1 – 2 бриллианта.

В то же время большинство посетителей парка обычно находят алмазы весом от 0,05 до 0,20 карата, то есть размером примерно с рисовое зернышко.

В общей сложности уже было обнаружено более 75 тысяч бриллиантов с тех пор, как фермер впервые обнаружил бриллианты на этой земле.