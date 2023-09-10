На знахідку натрапили у державному парку Кратер Алмазів у місті Мерфрісборо. Дівчинка туди прийшла з татом і бабусею, щоб відсвяткувати свій день народження.

Дивіться також "Біологічна загроза": у США пілоти затримали рейс на 8 годин через сильну діарею у пасажира

Діамант вагою майже у 3 карати

Діамант мав вагу 2,95 карата. Він став другим за величиною з тих, які виявили цього року. Перше місце посів коричневий діамант вагою 3,29 карата.

Дівчинка підібрала дорогоцінний камінь розміром із зелену горошину на стежці уздовж північно-східної сторони парку.

Діамант Аспен має золотисто-коричневий колір і блистить. Це цілісний кристал без зламаних граней і невеликої щілини з одного боку, яка утворилася під час формування алмазу,

– розповів Веймон Кокс – помічник суперінтенданта парку.



Діамант, який знайшла Аспен / Фото CNN

Дівчинка не єдина щасливиця

Аспен – не єдина, хто знайшов такий камінь. Щоденно відвідувачі парку виявляють по 1 – 2 діаманти.

Водночас більшість відвідувачів парку зазвичай знаходять алмази вагою від 0,05 до 0,20 карата, тобто розміром приблизно з рисове зернятко.

Загалом уже було виявлено понад 75 тисяч діамантів з того часу, як фермер вперше виявив діаманти на цій землі.