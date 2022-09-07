Как россияне хотят дискредитировать Украину в глазах Запада и поссорить украинцев: 7 примеров

Российская пропаганда постоянно пытается дискредитировать Украину, используя иностранных спикеров и медиа. Кроме этого, рупоры кремля не оставляют попыток поссорить украинцев между собой.

Все это для того, чтобы лишить Украину международной поддержки. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал основные антиукраинские месседжи и нарративы, которые россия продвигала в августе в интернете на разных языках, передает 24 канал.

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7 примеров кремлевских нарративов

"Только 30% западного оружия попадает на передовую"

Это нарратив сначала появился в англоязычном сегменте, а впоследствии повторялся и на итальянском языке на пророссийских сайтах. Он опирается на манипулятивную информацию в сюжете CBS о том, что "оружие, которое Вашингтон поставляет Украине, могут перепродать третьим странам".

Правда, после призывов МИД Украины информацию о "30%" канал с сайта убрал.

Кроме того, в Пентагоне ранее заявляли, что США не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду, а также "нет признаков того, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ".

"Киев и "националистические группировки" могут использовать АЭС для провокаций"

На тех же итальяноязычных пророссийских сайтах распространяли информацию, что Украина якобы "готовит масштабную провокацию во время визита руководителя ООН на атомную электростанцию для шантажа Европы".

Хотя на самом деле именно россия, разрушая города и создавая провокации вблизи Запорожской АЭС, показала, кто на самом деле силы хаоса.

"Украина совершает военные преступления, размещая свои войска у школ, больниц и жилых домов"

Это традиционное для путинского режима оправдание агрессии. Понятно стремление кремля убедить, что украинцы "сами виноваты" в жертвах, потому что не так защищаются. К сожалению, этот нарратив усилили и заявления из скандального отчета от Amnesty International.

Однако здесь следует отметить, что это именно россия ворвалась на наши территории и совершает преступления против гражданского населения и уничтожает украинские города.

Кроме этого, в августе заметили, что и в материалах немецкоязычных пророссийских ресурсов антиукраинские манипулятивные месседжи начали звучать довольно открыто и резко. Например такие фейки распространял пророссийский источник SNA:

"Украинская армия применяет запрещенные противотанковые мины";

"Украинский склад боеприпасов находился в жилом доме";

"Украинского пленника расстреляли товарищи и бросили в канаве";

"Украинский батальон обстрелял детсад";

Вооруженные силы Украины разбомбили тюрьму в городе Еленовка (Донбасс), где содержат пленных украинских военных".

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Итальянской же аудитории рассказывали, что "24 февраля СБУ официально отдала приказ во всех городах Украины арестовывать и наносить удары по любым оппонентам, которые выражают критику политики Киева или требуют возрождения принципов Минских соглашений […] А чтобы освободиться от обвинений во внесудебных репрессиях, было рекомендовано поручить самую грязную работу местной территориальной обороне, состоящей из неонацистских сил и обычных преступников".

Это при том, что именно россия воюет наемниками ЧВК и мобилизует российских зэков.

Пропагандисты также продолжают обвинять украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении объектов гражданской инфраструктуры. Заметны попытки и поссорить между собой военно-политическое руководство страны.

Зафиксировали и очередные попытки объяснить агрессию языковым вопросом. Вдобавок пропаганда пытается обманывать итальянцев утверждениями, будто русскоязычные регионы выступают за россию.

"Запад разыгрывает конфликт с россией в Украине и украинское руководство отдало за это всю страну"

"Украина не заинтересована в окончании войны, США воюют с россией руками украинцев за деньги Европы", – такие месседжи встречаются также на немецкоязычных пророссийских ресурсах. "Экономику ЕС "разнесут в прах" из-за санкций". "Украина пытается шантажировать Европу и отомстить Венгрии за отказ поставлять оружие киевскому режиму", – один из месседжей, встречающийся в Венгрии. "Сегодня украинская проблема – не что иное, как выгодный бизнес для западных стран, а сама Украина – жертва борьбы за мировое лидерство США и россии", – пишут на пророссийских итальянских онлайн-ресурсах. "Западные страны готовы уничтожить не только собственные экономики, но и всю международную финансовую систему, чтобы попытаться нанести как можно больший ущерб россии и Китаю", – пишет итальянское sakeritalia.it.

В общем, российская пропаганда придерживается стратегии распространения мнения, что правительства и элиты стран не по-настоящему легитимны и не представляют свои народы. Таким образом, кремль пытается ослабить западный мир из-за противопоставления элит народу.

"Киевские власти продают Украину Польше", "Варшава ждет пока украинские предприятия обанкротятся, чтобы скупить их активы и землю"

8 августа пресс-бюро Службы внешней разведки россии выпустило заявление, в котором говорилось о поглощении Украины Польшей. Так россияне хотят размыть свою ответственность, чтобы ситуация выглядела так, будто не только россия, но и Польша ведет экспансию в Украине.

Дезинформация о том, что Польша мягко аннексирует Украину, распространяется и на итальянскую аудиторию. В русскоязычном сегменте также присутствовали месседжи, продвигаемые Кремлем, чтобы поссорить поляков и украинцев на бытовом уровне.

"Граждане Украины сами хотят, чтобы подконтрольные россии территории вошли в состав россии"

Один из российских нарративов был посвящен новым псевдореферендумам. Мол, якобы "Херсонщина всегда была, есть и будет российской землей", "Крым поможет Запорожью провести референдум". Это свидетельствует о подготовке фейковых референдумов на оккупированных территориях.

"Украинские политики используют войну для расправы над УПЦ"

Много сообщений типа: "Украинские раскольники захватили храм в Фастове". Очевидно, что кремлевская пропаганда пытается продвигать тему конфессионального конфликта и дальше, чтобы попытаться перессорить украинцев.

Принцип пропаганды прост – выделять какой-то маленький элемент и раздувать его до самой большой проблемы в мире, чтобы украинцы боролись между собой, а не защищали страну,

– отметили в Центре страткома.

Из конкретных механизмов роспропаганды – возможное судилище над азовцами, чтобы "прикрыть" этим российское преступление уничтожения Мариуполя. На оккупированных территориях, российская пропаганда сама по себе не эффективна и может существовать только вместе с российским оружием, когда у украинцев нет выбора и у них появляется стокгольмский синдром зависимости от преступника.

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"российская пропаганда пытается подорвать доверие Запада к Украине, чтобы уменьшить помощь. А также внести раздор между украинцами. Традиционными темами, по которым можно рассорить людей, являются вопросы религии, языка, героев прошлого и политические предпочтения", – добавили там.

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