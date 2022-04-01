"7 ошибок Шойгу": Цимбалюк разнес аналитику российских экспертов
Российские аналитики решили разобраться, почему же этот их "гениальный план" масштабного вторжения России в Украину провалился.
Поэтому они решили подумать над "7 ошибками Шойгу" – министра обороны России. Журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 канала решил это проанализировать и развалил вдребезги их мысли.
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7 ошибок Шойгу: что говорят российские аналитики
1. Непродуманный план первых боев
Они пишут, что русская армия не ожидала ожесточенного сопротивления. Говорят, что у первых атак не было единого направления. В результате часть участников первых боев захватили в плен или убили – "сдохли сволочи, а точнее их уничтожили, некоторые сгорели", добавил от себя Цимбалюк
То есть "вторая армия мира" пришла в Украину с непродуманным планом первых боев? Это же надо быть кретинами, чтобы не ожидать сопротивления,
– считает журналист.
"Убегайте отсюда. Смотрите, когда ты бежишь с чужим ковром, скорость твоего бега замедляет оккупант-мародер. И как результат, это может привезти к тому, что в этом ковры тебя и закопают", – предположил Цимбалюк.
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Непродуманная логистика
Эти так называемые аналитики говорят, что растянутый по всей ширине страны фронт создал большие проблемы с поставками. Подкрепление в Киев доставляли через Чернобыльскую зону, где колонны постоянно застревали в болоте.
"То, что вы там ковырялись в рыжем лесу, это вообще правильно. Открою вам секрет – скорее всего, вашим невестам можно уже искать других мужчин, потому что некоторые части тела у вас не будут работать", – призвал медийщик.
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Россиянам не удалось до конца взять ни один крупный город из-за незащищенного тыла
Российские аналитики, ребята, это не ошибка! Вы просто не смогли этого сделать. Наверное, чувствовали себя как нацисты под Москвой,
– коротко прокомментировал он.
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Российская армия ужасно плохо оснащена
У русских солдат, попавших в плен, были просрочены сухпайки. Не хватает топлива. Что ж, очень жаль. То есть, это "армия бомжей", получается. И это признают даже их "эксперты".
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Психологическая неготовность к войне
Уже не секрет, что есть случаи дезертирства и отказа оккупантов отправляться на фронт. Русские растеряны. Журналист добавил, что они же просто не знают, за что воюют в этой войне, поэтому "просто подохнут". Тем более это же вроде бы вовсе не война, по рашистскому законодательству.
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- Провальная информационная кампания – а что эти пропагандисты, в конце концов, хотели? Все прекрасно знают, что они всегда "трындят".
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Успешные контратаки украинцев
Последним они приводят пункт о том, как украинцы успешно отражают атаки орков. А все потому, что нечего тут шастать. Русские, правило в Украине для вас простое – иди или умри, подытожил журналист.
Цимбалюк разнес аналитику российских экспертов: смотрите видео