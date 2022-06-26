7 ракет из вертолетов по Сумщине и обстрелы домов в Харькове: как прошли сутки

За последние сутки враг интенсивно обстреливал украинские регионы. Под ракетный удар попал жилой сектор столицы. Сильно пострадали от огня оккупантов Сумская и Харьковская области.

О ситуации по состоянию на 08:00 26 июня рассказали в Офисе Президента. Информацию передали местные военные администрации.

К теме По центру Киева ударили 4 российские ракеты, – Подоляк

Враги обстреляли столицу Украины

Около 06:30 российские войска нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Киева. Они попали в многоэтажку, фактически разрушены 7,8,9 этажи. Известно о, по меньшей мере, 5 пострадавших.

Еще одну ракету силы ПВО сбили над Киевщиной. Ее обломки упали на окраине одного из сел. Потерпевших и разрушений нет.

По Сумщине били из вертолетов

По Сумской области россияне запустили 6 ракет из вертолетов, государственную границу они не пересекали. В Краснопольской общине разрушения получили школа, клуб, библиотека, больница.

По Ровненщине были 2 ракетных удара

Накануне в Ровненской области 2 ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры, погибли 4 человека, еще несколько человек – пострадали. Разрушены СТО, мойка и автомастерская.

Черниговскую область обстреляли из минометов

В Черниговской области зафиксировали обстрелы из миномета по селу Гремяч. Также враги били по территории между Леоновкой и Галагановкой, и позициях возле Горска.

Важно Враг хочет оцепить украинские подразделения возле Лисичанска: карта боевых действий на 26 июня

Под обстрелами оказались северные районы Харькова

С вечера 25 июня оккупанты обстреливали северные районы Харькова. Один из снарядов попал в жилой дом, предварительно – пострадали 2 человека. Также вспыхнули автомобили, хозяйственные постройки и склады. Повреждения получило и одно из медучреждений.

Какая ситуация на Донбассе:

Луганская область: под обстрелами из авиации оказались Лисичанск и Белая Гора. Разрушена телебашня, также поврежден мост, снаряды попали в жилые и административные дома. Один человек погиб, еще один – ранен.

под обстрелами из авиации оказались Лисичанск и Белая Гора. Разрушена телебашня, также поврежден мост, снаряды попали в жилые и административные дома. Один человек погиб, еще один – ранен. Донецкая область: позиции украинских защитников россияне обстреливали из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, крылатых ракет и РСЗО. В Авдеевке обстреляли Авдеевский коксохимический завод, район вокзала, школу, гаражный кооператив, футбольный стадион, трансформатор. В других населенных пунктах – жилые секторы. Погибли 3 человека, ранены еще двое.

Обстрелы в Николаевской и Херсонской областях

В Харьковской области за сутки ранения получили 7 человек. Один человек погиб в Золочеве.

В селе Шевченково Николаевской области после попадания снаряда возник пожар в частном доме. В Баштанском районе враг бил по полям. До сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине.

Жители Херсонщины сообщают о многочисленных взрывах. В результате боев больше всего страдают населенные пункты на приграничных территориях. Практически все села, через которые проходит река Ингулец – в критическом состоянии.

На оккупированных территориях россияне и коллаборанты боятся украинских партизан. Они даже нанимают себе охрану.

Читайте также Женщина, пострадавшая при обстреле дома в Киеве, является гражданкой России, – полиция

Где сутки прошли относительно спокойно:

на Волыни,

на Закарпатье,

в Ровненской,

в Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Винницкой,

Хмельницкой,

Запорожский,

Одесской,

Тернопольской,

Кировоградской,

Черкасской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Житомирской областях.

Смотрите в видео все, что известно об обстреле Киева 26 июня: