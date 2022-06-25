70% домов повреждены, разрушены целые улицы, – мэр Лимана о ситуации в городе

В Лимане Донецкой области ситуация остается очень сложной. Российские оккупанты повредили 70% многоэтажек.

Александр Журавлев – городской голова Лимана – рассказал детали в эфире телемарафона, сообщает 24 канал. По состоянию на 25 июня на территории частного сектора без домов остались целые улицы.

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В то же время Журавлев опроверг информацию, что город полностью уничтожен. По словам городского головы, в то время, когда в Лиман еще можно было приехать, там оставались около 7,5 тысячи человек.

Пока ситуация в городе очень сложная. Нет электричества, газа и воды. Фактически не тянет мобильная связь. Местные жители готовят еду на кострах. На территории Лимана – проблема с медицинской помощью. Всех больных вывозят в Сватово.

Воины ВСУ обнаружили и разбили вражеские ДРГ

Александр Стрюк – руководитель Северодонецкой военной администрации – 25 июня сообщил, что, к сожалению, города Северодонецка почти не осталось . Между тем, ВСУ должны были отойти на более укрепленные оборонные позиции. Такое решение, по словам Стрюка, позволит вести оборону в дальнейшем и сохранит жизнь нашим воинам.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники и защитницы продолжают противостоять российским захватчикам. В частности, в Донецкой области удалось выявить и разбить вражеские ДРГ. Напуганные российские захватчики убегали.

Потери врага

Российские оккупанты продолжают пополнять ряды "двухсотых". По состоянию на 25 июня Генштаб ВСУ отметил, что удалось уничтожить 34 700 российских оккупантов. Также удалось уничтожить:

танков – 1 511 (+4) единиц;

боевых бронированных машин – 3 645 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 764 (+5) единиц;

РСЗО – 241 (+0) единиц;

средств ПВО – 99 (+0) единиц;

самолетов – 217 (+1) единиц;

вертолетов – 184 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатых ракет – 137 (+0),

кораблей/катеров – 14 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 560 (+7) единиц;

специальной техники – 60 (+0).

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