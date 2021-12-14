70% IT-работников в Украине привиты двумя дозами:большинство айтишников до сих пор работают дома

Для сферы IT-работников Украины до сих пор является актуальным ремоут. Большинство специалистов работают из дома и этим довольны.

Более того, по сравнению с 2020 годом количество довольных дистанционной работой выросло почти вдвое. Исследователи говорят, что IT-специалисты окончательно привыкли к удаленному формату.

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Какие проблемы с удаленной работой остаются:

овертаймы,

нехватка коммуникации,

уменьшение физической активности из-за карантина.

Не спешат набирать работников в офисы и компании. 48 % опубликованных вакансий были в категории "Удаленная работа".

70% ИТ-работников вакцинированы двумя дозами

По состоянию на ноябрь 2021 года почти 70% специалистов из IT-сферы уже получили две дозы вакцинации против коронавируса. На этом акцент делают в самих компаниях, где активно организуют иммунизацию своих сотрудников.

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Интересные факты об ИТ в Украине:

По состоянию на декабрь 2021 года в Украине работает более 250 тысяч айтишников.

Это рекордный показатель IT-ФЛП.

На DOU в 2021 году опубликовали более 112 тысяч вакансий – это вдвое больше, чем за предыдущий год.

Количество работников 50 крупнейших ИТ-компаний выросло на 10 тысяч специалистов.

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