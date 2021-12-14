Ба більше, у порівнянні з 2020 роком кількість задоволених дистанційною роботою зросла майже удвічі. Дослідники кажуть, що IT-фахівці остаточно звикли до віддаленого формату.

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Які проблеми з віддаленою роботою залишаються:

овертайми,

брак комунікації,

зменшення фізичної активності через карантин.

Не поспішають набирати працівників в офіси і компанії. 48 % опублікованих вакансій були у категорії "Віддалена робота".

70% ІТ-працівників вакциновані двома дозами

Станом на листопад 2021 року майже 70% фахівців з IT-cфери уже отримали дві дози вакцинації проти коронавірусу. На цьому акцент роблять у самих компаніях, де активно організовують імунізацію своїх співробітників.

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Цікаві факти про ІT в Україні:

Станом на грудень 2021 року в Україні працює понад 250 тисяч айтішників.

Це рекордний показник IT-ФОПів.

На DOU у 2021 році опублікували понад 112 тисяч вакансій – це удвічі більше, ніж за попередній рік.

Кількість працівників 50 найбільших ІТ-компаній зросла на 10 тисяч спеціалістів.

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