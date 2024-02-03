71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск проводит рекрутинг. Теперь присоединиться к подразделению стало еще проще.

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Как попасть в 71 бригаду

Желающие присоединиться к подразделению могут сделать это с помощью сайта 71 бригады, ссылка на который – здесь. На сайте можно выбрать желаемую военную специальность и оставить заявку.

Кроме этого можно отсканировать QR-код на изображении. Также можно позвонить в центр рекрутинга в 71 ОЕБр по телефону 066 276 21 81.



Подразделение набирает людей / Фото 71 ОЕБр

Что известно о 71 бригаде

71 отдельная егерская бригада была создана сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ее первые подразделения дали бой оккупантам уже через два месяца. С тех пор отряды 71 бригады громили российских захватчиков в Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Бойцы воевали на самых горячих участках фронта.

Лозунг immitis – "безжалостные" – наши воины доказывали не раз. Шевроны – сначала с вепрем, потом с Семарглом – наводили ужас на врага. Были случаи, когда россияне бросали позиции, только узнав, что против них стоит бригада егерей,

– говорится в сообщении.

Подразделение перешло в подчинение Десантно-штурмовых войск через полгода после своего создания. Бойцы отличились в битвах с оккупантами за Бахмут, Часов Яр, Работино, Вербовое, Новопрокоповку и Авдеевку. За это 71 ОЕБр наградили боевым флагом и лентой "За мужество и отвагу".

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