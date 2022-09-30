Путин решил аннексировать территории Украины в 76-ю годовщину "Нюрнберга"

Россия провела псевдореферендумы на неподконтрольных Украине территориях. Символично, что президент России начал аннексию наших земель в день, когда Нюрнбергский трибунал зачитывал приговоры нацистским преступникам.

76 лет назад, 30 сентября, в немецком городе Нюрнберге мир начал объявлять наказание нацистам, развязавшим Вторую мировую. Очевидно, лидеру государства-агрессора нравится символизм, как иначе объяснить то, что в этот же день 2022 года он пытается незаконно присоединить украинские территории.

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Какое наказание ожидало приспешников Гитлера

Нацистский режим за годы своего господства убил более 6 миллионов невинных евреев. Это больше, чем население Молдовы или Грузии. Кроме того, погибли несколько десятков мирных жителей других национальностей и солдат. Наказание за эти преступления для сообщников Гитлера должно было быть соответствующим.

12 военных преступников приговорили к смертной казни . Среди них был министр иностранных дел Риббентроп , один из идеологов нацизма – Розенберг и второй человек режима после Гитлера – Геринг . Последний покончил с собой сам еще до казни, раскусив ампулу с ядом.

. Среди них был министр иностранных дел , один из идеологов нацизма – и второй человек режима после Гитлера – . Последний покончил с собой сам еще до казни, раскусив ампулу с ядом. 3 нацистов приговорили к пожизненному заключению . В частности, Гесса – соратника Гитлера.

. В частности, – соратника Гитлера. 4 преступникам присудили разные сроки заключения. К примеру, Шпеер, который был любимым архитектором вождя и рейхсминистром вооружений, получил всего 20 лет.

Кроме того, по разным подсчетам, от 200 до 250 тысяч немцев и австрийцев были причастны к Холокосту. К ответственности удалось привлечь большую часть – более 100 тысяч.

Юрий Яновский украинский писатель Впервые в истории происходит суд, судящий государство, а это раньше не практиковалось. И действительно, человек, пока нападал на другого человека, подлежал суду, а государство этого не боялось… Проходим здесь исторический факультет университета, философский, богословский, дипломатический…

Какое наказание ожидает Путина

Режим русского диктатора во многих аспектах напоминает гитлеровский. Российская армия ежедневно обстреливает гражданские и объекты критической инфраструктуры, обслуживающие мирных граждан.

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От победы Украины в этой войне зависит, понесет ли Россия ответственность за убийства людей в Буче и Ирпене; за удар по СИЗО в Оленовке, где находились украинские пленные; за массовые погребения в Изюме и десятки других преступлений.

Достойно внимания – Путин понимает, что проигрывает войну: смотрите видео