76-летняя украинка, вывезенная в Россию, преодолела 4000 километров и вернулась в родное село

76-летняя бабушка преодолела 4 тысячи километров, чтобы выехать из России в Украину. Во время полномасштабной войны неизвестные вывезли ее в Белгород.

Сейчас 76-летняя Вера Чернуха является единственной жительницей села Дементиевка Харьковской области, которое расположенное вблизи границы с Россией. В течение полномасштабной войны этот населенный пункт трижды переходил из рук в руки.

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Бабушка не помнит, как очутилась в России

Во время полномасштабной войны женщина видела и авиабомбы, и артиллерийские снаряды, и даже фосфорные боеприпасы. А в мае 2022 года один из снарядов прилетел в ее дом. Вера была в крови, но смогла таки выползти на улицу. Потом она не помнит, кто ее нашел.

Впоследствии бабушка пришла в себя в одной из больниц Белгорода. Через месяц ее готовили к переводу в лагерь беженцев, но Вера отказалась это сделать. Она угрожала, что просто сядет на скамейке у местного вокзала и нигде ехать не будет. К счастью, невестка таки смогла найти Веру.

Летом 76-летняя Вера проживала в летней кухне в Дементиевке / Скриншот с видео

Понятно, что пересечь границу было невозможно. Потому они были вынуждены ехать через Латвию, Литву и Польшу. Общее путешествие длилось неделю – пришлось проехать около 4 тысяч километров.

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В Дементиевке не осталось ни одного уцелевшего дома / Cкриншот с видео

Украинские военные освободили Дементиевку еще в мае 2022 года . Однако оккупанты регулярно обстреливали этот населенный пункт.

Сейчас в Дементиевке живет только Вера. Ближайшие соседи живут в 11 километрах. А несколько односельчан до сих пор находятся в России. Но где именно они – женщина не знает.