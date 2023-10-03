Зараз 76-річна пані Віра Чернуха є єдиною мешканкою села Дементіївка Харківської області, яке розташовано поблизу кордону з Росією. Упродовж повномасштабної війни цей населений пункт тричі переходив з рук в руки.

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Бабуся не пам'ятає, як опинилася в Росії

За час повномасштабної війни жінка бачила і авіабомби, і артилерійські снаряди, і навіть фосфорні боєприпаси. А в травні 2022 року один зі снарядів взагалі прилетів у її будинок. Пані Віра була в крові, але змогла таки виповзти на вулицю. Потім вона не пам'ятає, хто її знайшов.

Згодом бабуся опритомніла в одній із лікарень Бєлгорода. Через місяць її готували до переведення у табір біженців, але Віра навідріз відмовилася це зробити. Вона погрожувала, що просто сяде на лавці біля місцевого вокзалу та ніде їхати не буде. На щастя, невістка таки змогли знайти пані Віру.

Влітку 76-річна Віра проживала у літній кухні в Дементіївці / Скриншот з відео

Зрозуміло, що перетнути кордон було неможливо. Тому вони були змушені їхати через Латвію, Литву та Польщу. Загальна подорож тривала тиждень – довелося проїхати близько 4 тисячі кілометрів.

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В Дементіївці не залишилося жодної вцілілої хати / Cкриншот з відео

Зверніть увагу! Українські військові звільнили Дементіївку ще у травні 2022 року. Однак окупанти регулярно обстрілювали цей населений пункт.

Зараз у Дементіївці живе лише пані Віра. Найближчі сусіди живуть за 11 кілометрів. А кілька односельчан досі перебувають у Росії. Але де саме вони – жінка не знає.