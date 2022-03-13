80% сразу идет на фронт, – Козицкий опроверг фейк о задержке выдачи помощи
Источник:фейсбук Максима Козицкого
В соцсетях распространяют фейк, якобы гуманитарные штабы Львовской областной военной администрации, действующие в каждом регионе области, заполненные не выдаваемыми вовремя товарами.
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Как работают волонтерские штабы Львова
По словам Козицкого, большинство помощи, поступающей во львовские штабы, сразу же отправляются на фронт.
80% помощи, которая поступает в наши штабы, мы сразу же направляем защитникам на фронт и остающимся в горячих точках гражданским людям. Остальное распределяем между вынужденными переселенцами, прибывшими на Львовщину,
– говорится на его фейсбук странице.
Кроме того, волонтеры пытаются распределить существующие товары между военными администрациями, мэрами и общинами, которые обращаются за помощью.
Кроме того, Максим Козицкий призывает львовян заниматься волонтерством.
Читайте оригинальный текст публикации:
Внимание! В соцсетях распространяют фейк, якобы гуманитарные штабы, которые Львовская областная военная администрация развернула в каждом районе области, заполнены товарами и волонтеры их не выдают. Это откровенное вранье!
80% помощи, которая поступает в наши штабы, мы сразу же направляем защитникам на фронт и остающимся в горячих точках гражданским людям. Остальные распределяем между вынужденными переселенцами, которые прибыли на Львовщину.
К нам поступают тысячи обращений от военных администраций, мэров и общин с просьбой о помощи. И мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить эти запросы.
Распространяйте информацию только из проверенных источников. Если хотите помочь, приходите к нам волонтерами. Сейчас нужно максимально объединить усилия и оказать поддержку стране!
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