818 трансформаторных подстанций не работают в Луганской области, со светом только 1 населенный пункт

В Луганской области в результате боевых действий разрушены или отключены 818 трансформаторных подстанций.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, только один населенный пункт области из 42 подконтрольных Украине остается со светом.

С газоснабжением ситуация относительно более стабильна

В то же время глава области сказал, что более стабильная ситуация в Луганской области с газоснабжением. Но после вражеских обстрелов магистрального газопровода близ Северодонецка, который очень тяжело отремонтировать, с газом осталось лишь около 21 тысячи потребителей из пяти населенных пунктов.

В двух из них (населенных пунктов – 24 канал) газ есть только в некоторых районах. Водоснабжение, пусть с перерывами, в течение длительного периода оставалось в Северодонецке, пока было светло,

– добавил Гайдай.

Уже больше недели из-за критической ситуации с электроснабжением вода отсутствует как в Северодонецке, так и по всей области.

Тем не менее, спасатели пытаются помогать тем людям, которые остаются в населенных пунктах и которым можно довезти необходимые вещи. В частности, за прошедшие сутки 16 мая удалось развезти жителям 24 тонны воды.

Электроснабжение есть только в одном населенном пункте

Гайдай сказал, что электроснабжение частично есть только в одном населенном пункте из 42.

41 город и село обесточены полностью. Без электроэнергии находятся 117510 абонентов. Разрушено или отключено 818 трансформаторных подстанций,

– добавил он.

Ситуация в Луганской области: главное

Накануне глава Луганской ОВ заявил, что под контролем Украины остается только 10% всей области. Три больших населенных пункта и близлежащие общины до сих пор держат оборону и не подпускают оккупантов. Под контролем ВСУ остаются Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Также украинские защитники контролируют близлежащие села и поселки городского типа.

В то же время, потому что враг не может взять под свой контроль определенные города, он обстреливает гражданскую инфраструктуру. В частности, только 16 мая в Северодонецке погибли по меньшей мере 10 человек. Из-за того, что обстрелы не прекращаются, трудно обследовать местность и найти раненых и погибших.

По словам Гайдая, газ для нужд области остался только в магистральных трубах. Снабжение перекрыли даже на входе в Донецкую область. По прогнозам, этого хватит всего на 2 месяца.

На временно оккупированных территориях российские оккупанты уже производят перераспределение бизнеса. За фермерами они ставят "смотрящих" и создают условные колхозы, где местных аграриев требуют отдавать все свое имущество.