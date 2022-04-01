86 военных уже в безопасности: в Запорожье состоялся обмен пленными

В Запорожье прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Наша страна вернула 86 военнослужащих.

Обмен пленными произошел около 18:00 1 апреля. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Среди освобожденных 15 женщин

Украине удалось освободить из плена 86 военнослужащих. Среди них 15 женщин. Все они уже в безопасности. Это уже второй обмен пленными между Украиной и Россией. Его удалось провести после переговоров по приказу президента Владимира Зеленского.

Министр реинтеграции Ирина Верещук отреагировала на обмен. К сожалению, есть еще те, кто остается в плену у оккупантов, поэтому она обратилась к ним.

Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем сражаться за каждого из вас! Всех повернем домой. Держитесь,

– заявила Верещук.

Кирилл Тимошенко рассказал об обмене пленными: смотрите видео

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