9 – 11 мая – одинаковые угрозы: в МВД назвали три предостережения для украинцев в эти дни

На фоне психологически важной для российского диктатора Владимира Путина даты – 9 мая – говорилось о возможных провокациях со стороны России в эти дни. Однако пока все относительно спокойно.

Поэтому в Министерстве внутренних дел Украины решили предостеречь украинцев и дали несколько советов, как себя вести украинцам в ближайшее время. Об этом 24 каналу рассказал советник министра Вадим Денисенко.

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Предостережения для украинцев

Как он заверил, все силовики работают в сверхусиленном режиме. Поэтому советуют соблюдать несколько простых советов, поскольку враг – непредсказуем.

С моей точки зрения, что 9 – 10 – 11 мая несут плюс-минус одинаковые угрозы,

– считает он.

Как объяснил Денисенко, возможны обстрелы городов. Так что пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно сейчас, крайне не стоит.

Кроме этого, он советует избегать большого скопления людей. Сейчас это очень нежелательно, потому что именно в таких случаях происходят определенные инциденты.

И третье, но не менее важное, воздержитесь от алкоголя, в частности. Как он отметил, злоупотребление алкоголем, особенно среди водителей, сейчас не столь массовое явление. Все из-за ограничений на продажу в городах Украины. Однако один – два случая могут повлечь за собой массовые смерти.

"В принципе, это три ключевых вещи, которые нужно помнить гражданам Украины в эти дни", – подчеркнул советник министра.

Какие провокации может устроить Россия на 9 мая

Чтобы реализовать "картинку" празднования оккупанты прибегают к разным нечестным способам. В частности, во временно оккупированном Энергодаре у местных российские военные отбирают документы. Обещают выдать их 9 мая, чтобы создать искусственное массовое собрание людей.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Россия панически хочет сделать Украине зло именно 8 – 9 мая, поэтому провокаций следует ожидать.

Именно из-за угроз со стороны России мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей не возвращаться в Киев до 9 мая.

В Министерстве внутренних дел ожидают, что 9 мая на украинских территориях активизируются российские диверсанты. В полиции готовы к противодействию ДРГ и криминальным элементам.

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