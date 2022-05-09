Тож у Міністерстві внутрішніх справ України вирішили застерегти українців та дали декілька порад, як поводитися українцям найближчим часом. Про це 24 каналу розповів радник міністра Вадим Денисенко.

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Застереження для українців

Як він запевнив, що усі силовики працюють в надпосиленому режимі. Тому радять дотримуватися кількох простих порад, оскільки ворог – непередбачуваний.

З моєї точки зору, що 9 – 10 – 11 травня несуть плюс-мінус однакові загрози,

– вважає він.

Як пояснив Денисенко, можливі обстріли міст. Тож нехтувати сигналами повітряної тривоги, особливо зараз, вкрай не варто.

Крім цього, він радить уникати великого скупчення людей. Зараз це дуже небажано, тому що саме в таких випадках трапляються певні інциденти.

І третє, але не менш важливе, утримайтесь від алкоголю, зокрема. Як він наголосив, зловживання алкоголем, особливо серед водіїв, зараз не настільки масове явище. Все через обмеження на продаж у містах України. Однак один – два випадки можуть спричинити масові смерті.

"В принципі, це три ключові речі, які треба пам'ятати громадянам України цими днями", – наголосив радник міністра.

Які провокації може влаштувати Росія на 9 травня

Щоб реалізувати "картинку" святкування окупанти вдаються до різних нечесних способів. Зокрема, в тимчасово окупованому Енергодарі у місцевих російські військові відбирають документи. Обіцяють видати їх 9 травня, аби створити штучне масове зібрання людей.

Радник голови ОП Михайло Подоляк запевнив, що Росі панічно хоче зробити Україні зло саме 8 – 9 травня, тому на провокації слід очікувати.

Саме через загрози з боку Росії мер Києва Віталій Кличко закликав столичних жителів не повертатись до Києва до 9 травня.

У Міністерстві внутрішніх справ очікують, що 9 травня на українські території активізуються російські диверсанти. У поліції готові до протидії ДРГ та кримінальним елементам.

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