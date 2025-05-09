Россия эксплуатирует мифы о Второй мировой войне, чтобы оправдать вторжение в Украину, – ISW

Кремль продолжает спекулировать на российском мифе о Второй мировой войне, чтобы создать информационные условия для оправдания затяжной войны в Украине и будущей агрессии против НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как россияне пытаются оправдать войну

Министр обороны России Андрей Белоусов 8 мая опубликовал статью, в которой он утверждает, что война в Украине войдет в историю как подвиг, не менее значимый, чем "победа советской армии и народа во Второй мировой войне".

Белоусов назвал вторжение в Украину продолжением "славных традиций" советской отваги, героизма и массовой поддержки войны среди населения. Он заявил, что победа России в Украине якобы является "неизбежной".

Аналогии с советским прошлым активно поддерживают и российские государственные СМИ, что свидетельствует о попытке Кремля убедить внутреннюю аудиторию: достижение целей в войне против Украины возможно только при условии сплоченности общества и его поддержки.

В последнее время кремлевские чиновники активно используют миф о Второй мировой войне, чтобы сформировать основу новой псевдогосударственной идеологии, которая должна охватить целые поколения и обосновать потенциальную агрессию против Запада в будущем,

– отметили в ISW.

Белоусов также повторил распространенный кремлевский нарратив, якобы Россия не имела другого выбора, кроме как начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Российский министр утверждал, что Украина является проводником для коллективного "крестового похода" Запада против России, что, по словам Белоусова, является проявлением "вечной русофобии" и имеет целью искоренить российскую государственность. Белоусов также процитировал речь Владимира Путина от 24 февраля 2022 года, в которой было объявлено о полномасштабном вторжении.

Кремль пытается связать антизападную риторику Путина с мифом о Второй мировой войне, чтобы усилить образ экзистенциальной угрозы, с которой якобы сталкивается Россия. Также Кремль воспроизводит советский нарратив о заговоре Запада с целью уничтожения России (как замены СССР) и подает нынешний конфликт как бесконечный,

– подытожили аналитики ISW.

К слову, ранее в Главном управлении разведки сообщили, что накануне 9 мая Россия активизирует сеть агентов влияния в Европе и Америке. В столицах многих государств мира Кремль планирует провести ряд информационно-пропагандистских мероприятий.