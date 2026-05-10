Парад в Москве 9 мая стал сокрушительной демонстрацией полного истощения России, – The Telegraph

Парад на Красной площади 9 мая продемонстрировал, что Россия все больше чувствует напряжение, изоляцию и неуверенность в собственном будущем. Отсутствие военной техники в этом году выглядело не просто как изменение формата, а как косвенное признание реального положения дел.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Как прошел парад в Москве?

Режим, который когда-то стремился продемонстрировать свою военную мощь перед миром, в этот раз не смог показать ни бронетехники, ни ракет, ни техники с фронта.

Для государства, которое в значительной степени выстроило свою современную идентичность вокруг военной силы, это выглядело не как празднование победы, а тщательно контролируемая демонстрация истощения.

Как отмечают в The Telegraph, даже в начале вторжения в Украину Кремль еще мог демонстрировать колонны танков, ракетных установок и авиации.

Однако в этом году масштаб был совсем – несколько устаревших самолетов в небе не смогли скрыть того факта, что российские военные ресурсы испытывают значительное истощение на поле боя.

Еще более показательными стали парады в регионах России, в частности на Дальнем Востоке, где появлялись танки времен Второй мировой войны.

Постоянно появляются предположения, что часть этих музейных "реликвий" сейчас возвращают к боевому использованию, поскольку на фронте в Украине уже уничтожено тысячи современных российских бронированных машин. Если это соответствует действительности, то это является сокрушительным свидетельством масштабов истощения российской армии,

– говорится в материале.

Не менее красноречивой была и ситуация с личным составом.

Российских военных на параде, похоже, усиливали солдаты из Северной Кореи – беспрецедентный сигнал для государства, которое ранее подчеркивало самодостаточность своей армии. По словам журналистов, это также подчеркивает все большую зависимость Москвы от авторитарных союзников.

Важно! Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что позор, связанный с этим парадом – начиная от его урезанного формата и разрешения на его проведение, который заставил Пескова покраснеть, – теперь якобы требует от России определенной реакции. В частности, эксперт не исключает возможности большого обстрела после завершения перемирия 11 мая.

Дипломатически ситуация была не слишком лучшей. В этом году на параде Путин был вместе с небольшой группой лидеров авторитарных режимов. Зато отсутствие Си Цзиньпина, который ранее посещал подобные мероприятия, стало заметным сигналом осторожной позиции Пекина.

Путин, как и ожидалось, попытался обратиться к мифу "Великой Отечественной войны", проводя сравнение между советскими триумфами, такими как Курская битва, и нынешней борьбой в том же регионе. Однако этот контраст невозможно игнорировать,

– добавляют в The Telegraph.

В 1943 году СССР использовал тысячи танков в одной из решающих бронетанковых битв в истории. Сегодня же России не удается продемонстрировать даже символическое присутствие бронетехники непосредственно на Красной площади.

В то же время Владимир Зеленский все чаще подает Украину не как государство, обороняющееся и борющееся за выживание, а как страну, которая активно формирует новые подходы к современной войне. Использование дронов, быстрая адаптация на поле боя и интеграция западных технологий обнажили слабые места российской военной системы – как в доктрине, так и в обеспечении.

Если раньше Россия использовала военную угрозу как инструмент влияния, то теперь Украина сама передает боевой опыт союзникам, которые обеспокоены угрозами иранских дронов и гибридной войны.

Придерживается ли Россия объявленного перемирия?

Накануне 9 мая и парада на Красной площади Россия объявила так называемое перемирие с 00:00 8 мая до 10 мая.

Однако, несмотря на заявления Кремля, боевые действия на фронте не прекратились.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после начала действия "перемирия" зафиксировали 51 боевое столкновение. Также российские дроны 9 мая атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской и Херсонской областях.

Данные системы NASA FIRMS, а также сообщения украинских и российских источников свидетельствуют лишь о снижении интенсивности боевых действий на фронте, особенно на севере Украины.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), российские войска использовали перемирие для ротаций, перегруппировки, переброски подкреплений и налаживания логистики вдоль фронта – вероятно, готовясь к новым наступательным действиям.