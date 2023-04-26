Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, действительно есть возможности делать "разные сюрпризы" на многие километры вглубь территории России.

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Какой "сюрприз" можно подготовить оккупантам на 9 мая

Как отметил Маломуж, действительно можно попытаться запустить дрон, чтобы тот приземлился на Красной площади в Москве во время парада. Хоть Путин и может такого ожидать. А после этого начать кричать на весь мир, что Украина якобы наносит удары уже даже по Красной площади.

Поэтому, вероятно, применения боевых дронов не будет. Однако можно по-другому "удивить" оккупантов.

Держать врага в напряжении нужно. Можно запустить не боевые дроны, а демонстрационные, чтобы они проникли в Красную площадь. У нас есть дроны разных типов. И те, что летят на 1000 километров и легко окажутся на Красной площади, тоже есть. Подарки могут быть. Я думаю, что это будет большим сюрпризом,

– подчеркнул Маломуж.

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Это будет отличный удар по авторитету оккупантов. Украина в очередной раз продемонстрирует, что Россия действительно совсем не защищена от различных угроз с воздуха.

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