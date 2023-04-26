Про це 24 Каналу розповів генерал армії, глава Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, дійсно є можливості робити "різні сюрпризи" на багато кілометрів вглиб території Росії.
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Який "сюрприз" можна підготувати окупантам на 9 травня
Як наголосив Маломуж, дійсно можна спробувати запустити дрон, щоб той приземлився аж на Красній площі у Москві під час параду. Хоч Путін і може на таке очікувати. А після цього почати кричати на весь світ, що Україна нібито завдає ударів вже навіть по Красній площі.
Тому, ймовірно, застосування бойових дронів не буде. Однак можна по-іншому "здивувати" окупантів.
Тримати ворога в напрузі потрібно. Можна запустити не бойові дрони, а демонстраційні, щоб вони проникли на Красну площу. Ми маємо дрони різних типів. І такі, що летять на 1000 кілометрів і легко опиняться на Красній площі, теж маємо. Подарунки можуть бути. Я думаю, що це буде великим сюрпризом,
– наголосив Маломуж.
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Це буде чудовий удар по авторитету окупантів. Україна в черговий раз продемонструє, що Росія насправді зовсім не захищена від різних загроз з повітря.
Як в Росії відзначатимуть 9 травня: коротко
- Окупанти побоюються, що 9 травня можуть статися різні "бавовни" на парадах. Тому вони скасували такі заходи у Курській та Бєлгородській області. Відомо, що в Москві парад таки приведуть. Але туди приїде лише президент Киргизстану.
- Раніше окупанти скасували щорічний шабаш "Безсмертний полк". Якщо в минулі роки росіяни ходили по вулицях з плакатами "дідів", то тепер це хочуть провести онлайн.
- Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України закликали росіян бути обережними на 9 травня. Не варто ходити біля колон з технікою та поблизу військових об'єктів.