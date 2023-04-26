Про це 24 Каналу розповів генерал армії, глава Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, дійсно є можливості робити "різні сюрпризи" на багато кілометрів вглиб території Росії.

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Який "сюрприз" можна підготувати окупантам на 9 травня

Як наголосив Маломуж, дійсно можна спробувати запустити дрон, щоб той приземлився аж на Красній площі у Москві під час параду. Хоч Путін і може на таке очікувати. А після цього почати кричати на весь світ, що Україна нібито завдає ударів вже навіть по Красній площі.

Тому, ймовірно, застосування бойових дронів не буде. Однак можна по-іншому "здивувати" окупантів.

Тримати ворога в напрузі потрібно. Можна запустити не бойові дрони, а демонстраційні, щоб вони проникли на Красну площу. Ми маємо дрони різних типів. І такі, що летять на 1000 кілометрів і легко опиняться на Красній площі, теж маємо. Подарунки можуть бути. Я думаю, що це буде великим сюрпризом,

– наголосив Маломуж.

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Це буде чудовий удар по авторитету окупантів. Україна в черговий раз продемонструє, що Росія насправді зовсім не захищена від різних загроз з повітря.

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