Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, беспилотники неизвестного происхождения уже долетают даже в Москву и Санкт-Петербург.

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Это достаточно уместный совет от украинских разведчиков. Тем более, что с началом полномасштабного вторжения оккупанты переместили значительное количество собственных зенитных ракетных комплексов на оккупированные территории. А сама Россия во многом оказалась "голой".

В России есть силы, которые занимаются саботажем

По мнению Мусиенко, в России все больше набирает обороты разная подрывная деятельность и саботаж. Это могут быть разные группы людей, пытающихся расшатать режим Путина. А уже потом – совершить переворот.

Взгляните, как там все серьезно с мерами безопасности. Это беспрецедентно. В прошлом году такого не было, что касается подготовки к 9 мая. Чтобы закрывали Красную площадь… Они тоже по своим каналам внутри имеют информацию, что в них может кто-то противодействовать (режиму – 24 Канал),

– отметил Мусиенко.

В России уже произошло достаточно много непонятных историй, которые могут являться следствием саботажа. Одна из них – падение авиабомб в Белгороде. Или регулярные инциденты с самолетами на территории России.

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Сюда следует добавить регулярные сливы телефонных разговоров между российскими олигархами и другими влиятельными людьми. Тут могут быть замешаны силовики.

Думаю, что это все осуществляет разная "фронда" и находящиеся в оппозиции силовики. Только у них есть серьезные средства, чтобы всех прослушивать. Так они пытаются скидать всю вину на Путина. А второе – создать основу для предстоящего переворота, демонстрируя недовольство среди элит,

– рассказал Мусиенко.

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