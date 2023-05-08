Сакральность дня победы в России была искусственно навязана и создана для того, чтобы вновь объединить постсоветское пространство. Конечно, с центром в Москве. Об этом 24 Каналу рассказал Валентин Гладких – политолог.

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Вакханалия, а не чествование

Когда весь цивилизованный мир 8 мая отмечает День памяти и примирения, для россиян сакральной датой остается именно 9 мая и "день победы".

Это не иначе чем кощунство, карикатура, танцы на могилах и осквернение памяти людей, отдавших свою жизнь за победу над анти-человеческим нацистским режимом. Все те преступления, которые совершил тоталитарный режим, не умаляют героизма и побед тех людей, на чьих костях, тот режим и восстал. Те люди заслуживают чествования памяти и уважения, а есть только бессмысленная вакханалия,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Кроме того, ни одному участнику Второй мировой войны даже не могло бы прийти в голову выходить с лозунгами "можем повторить", ведь это противоречит тому, против чего они и боролись.

"В нынешнем контексте путинский режим и россияне развязали войну, которая ничем не лучше, чем та война, которую в свое время развязал Третий Рейх. Идеология России сейчас во многих аспектах хуже, чем та, которой питался нацистский режим. Все эти "празднования" выглядят вопиющим диссонансом", – отметил политолог.

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Способ объединения постсоветского пространства

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 23 года президентства не упомянул Украину в поздравлении с Днем памяти и примирения и так называемым днем победы.

Вспоминать Украину в нынешнем контексте – это раздражать раны и напоминать, что лозунги "можем повторить" – это лишь об их желании, а не возможности. Никаких успехов за достаточный период этой кровавой бойни у них нет,

– заметил политолог.

Он добавил, что, кроме того, отсутствие упоминания об Украине – это крушение их идеологии. Культ "победобесия" не сработал. После того как развалился Советский Союз, как только Россия насобирала достаточно сил, принялась искать способы для реинтеграции постсоветского пространства во что-то целостное. Очевидно, так, чтобы Россия снова была ядром этих интеграционных процессов.

"Для этого начали искать какую-то идеологическую почву и не нашли ничего умнее, чем вспомнить, что когда-то мы все вместе одержали большую победу. Победа над нацизмом действительно была огромным достижением цивилизованного человечества. То, что по результатам победы советские люди, как были в концлагере, так и остались – это другой вопрос", – подчеркнул Гладких.

В итоге подобный идеологический выбор России не сработал.

Уменьшение вклада союзников

В конце концов, Россия начала вытеснять вклад союзников, отмечая, что именно Советский Союз одержал победу. Забыв, что огромную лепту в это вложили по меньшей мере и Соединенные Штаты, и Великобритания.

Позже Россия стала исключать из этой победы и другие народы СССР.

Договорился Путин до того, что "русские" эту войну выиграли даже без помощи других народов Советского Союза. Если посмотреть на территории СССР, которые были полем боя и больше всего пострадали от ДСВ, то это преимущественно территории Беларуси, Украина. Количество потерь среди украинцев было огромным,

– подчеркнул политолог.

Сегодня Путин решил не вспоминать о вкладе украинцев в победу над нацизмом.

Стоит отметить, что каждый третий украинец, участвовавший во Второй мировой войне, является героем Советского Союза. Более того, крупнейшей армией коллаборантов является РОА (русская освободительная армия). А георгиевскую ленту, которую сделали едва ли не символом победы, использовали донские казаки, которые воевали на стороне Гитлера.

Теперь пропагандистские штампы России вошли в тупик.

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