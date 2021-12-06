9 областей из красной зоны вскоре переведут в желтую

В ближайшее время из красного уровня эпидопасности могут выйти 9 регионов Украины. В этих областях улучшается ситуация с коронавирусом, поэтому они будут переведены в желтую зону карантина.

Правительство также напоминает, что с 6 декабря начинают действовать ужесточенные правила карантина в желтых зонах. В частности, у 100% коллективов и посетителей потребуют вакцинацию хотя бы одной дозой.

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Посещать массовые мероприятия, работать кинотеатрам, театрам, общепитам и спортзалам можно будет только при наличии у 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки,

– сообщает Кабмин.

Министерство внутренних дел Украины отмечает, что представители заведений на входе должны проверять QR-коды, сканируя их в приложении "Дия". Соблюдение правил будет проверять полиция.

Ситуация с пандемией в Украине

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об улучшении эпидемической ситуации в Украине. Он также предупредил о вероятности новой волны эпидемии COVID-19. За неделю с 29 ноября по 5 декабря в Украине сделали около 1,3 миллиона прививок против COVID-19. Минздрав также расширил желтую зону адаптивного карантина, в нее вошла Закарпатская область. Оранжевую зону сократили на один регион.

Новые ограничения

Согласно усиленным карантинным правилам желтой зоны, у людей, которые не получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или которые не имеют отрицательного теста или сертификата об выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности будут определенные ограничения.

Они не смогут принимать участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий. Также им нельзя посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны; для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

В то же время, без вакцинации можно в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Тем не менее, обязательным остается ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.

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