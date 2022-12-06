9 пакет санкций ЕС против России: политолог сказал, каких ограничений там не хватает

Накануне стало известно, что готов 9 пакет санкций против России от ЕС. Предварительно на встрече глав МИД 12 декабря должны согласовать новый список из ориентировочно 180 наименований банков, СМИ и технологических фирм, которые подпадут под ограничения.

По мнению политического эксперта и руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочко, 9 пакет – словно ребенок, которого уже переносили – его давно нужно было родить, потому что есть реальная проблема. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Нужны жесткие решения

"Мне нравится тезис "полное нефтяное эмбарго" – забудьте это, его там нет. Там вышла большая фикция, ведь ЕС и мир оказались неготовы к тому, что они слишком зависимы от российских нефти и газа", – говорит Клочок.

Кроме этого, добавляет он, мы давно говорим о том, что SWIFT (всемирная банковская система взаиморасчетов) России следует отключить. Партнеры отчитываются, что 5 – 6 – 7 банков отключили. Но в России их сотни.

"Друзья, оставьте один банк – и через него будут проходить все расчеты за нефть и газ", – утверждает политический эксперт.

Так, все платежи по энергоносителям сейчас проходят через "Газбанк". Он не подсанкционен.

Я пока не вижу сдвига в ЕС в части того, чтобы они понимали важность практических шагов. В этой плоскости они оказались бессильны перед зависимостью от российских нефти, газа и угля,

– считает Валерий Клочок.

Он отмечает, что Дмитрий Медведев, пожалуй, снова под рюмкой, написал гневную публикацию по поводу "генерала мороза" и нефти за 60 долларов. "Он пишет: "Теперь буду смотреть, как западные друзья, опившись шнапса, будут купаться в проруби, тонуть и погибать. Кто-то научится плавать, а кто-то – нет". Мол, все замерзнут. Не замерзнут", – говорит Клочок.

Сегодня Россия спекулирует на энергетических рынках, созданных в Евросоюзе. По мнению политического эксперта, нужно ставить вопрос о пересмотре третьего энергетического пакета. Именно эта модель, которая создана в ЕС, спровоцировала то, что цены на энергоносители сильно повысились. Понятно, что с экономической точки зрения это можно обосновать.

Можно долго выстраивать экономические цепи, но интересует практическая плоскость: что вы делали вчера, сегодня и что будете делать завтра, чтобы ввести полное экономическое эмбарго – не давать России финансировать войну? Будет ли ответ на этот вопрос в 9 санкционном пакете? Я сомневаюсь,

– подчеркивает Клочок.

Конечно, можно вписать туда 150 – 200 фирм, на которые наложат санкции, и они не смогут приезжать в Европу и США. Но это никак не решает ключевой вопрос – обогащение России на энергоресурсах.

"Только от нефти россияне за 8 месяцев получили почти 150 миллиардов долларов. Добавьте такую же цифру за газ. Плюс уголь. Это очень много. Пока ЕС не поставит вопрос ребром – толку не будет никакого", – убежден руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Клочок отмечает, что ЕС следует переосознать ценности и понять, что в условиях войн должны быть жесткие решения. Однако есть другая проблема – сотни миллионов граждан в ЕС, которые не будут воспринимать войну так близко, как мы ее воспринимаем.

"Надеемся, что изменится процедура принятия решений, и мы увидим какие-то результаты", – подытожил Клочок.

Валерий Клочок прокомментировал девятый пакет санкций против России: смотрите видео

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