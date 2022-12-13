"Должно было быть еще в 1 пакете": насколько болезненными для России будут новые санкции

Введение против России 9-го пакета санкций может оказаться не таким эффективным, как это было в предыдущих. Дело в том, что ЕС уже использовал почти все возможности давления на Россию, но еще остаются некоторые другие механизмы.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, введение 9 пакета санкций – это положительный сигнал, но есть сомнения, действительно ли они подействуют на тех лиц, против которых они могут быть введены.

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Есть ли что терять

Борис Тизенгаузен сомневается, что персональные санкции против окружения Владимира Путина и Рамзана Кадырова повлекут за собой эффект, поскольку неизвестно, есть ли что терять этим лицам в европейских странах.

К примеру, введут санкции на ограничение въезда дочерей окружения Рамзана Кадырова, на арест или заморозку активов. Есть ли у них эти активы в Европе, США? Это большой вопрос,

– объяснил Тизенгаузен.

Блокировка пропаганды

Политтехнолог отметил особое внимание российским пропагандистским телеканалам. По его мнению, такие ограничения должны были внедрить еще в первом пакете, потому что именно российская пропаганда, транслировавшаяся европейцам из этих телеканалов, повлекла за собой искаженное представление о войне России против Украины.

Многие русскоязычные европейские жители, живущие в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Германии, имеют это искривленное восприятие, а связано это с тем, что они смотрят до сих пор функционирующие российские пропагандистские каналы.

– сказал политтехнолог.

Не санкциями едиными

Несмотря на определенную неэффективность санкций, у ЕС есть и другие механизмы, позволяющие давить на Россию, убежден политтехнолог. К примеру, ограничение закупочной цены на российскую нефть. Несмотря на слова Путина о том, что Россия не будет продавать нефть ограничившим стоимость странам, риторика впоследствии изменилась.

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После введения ограничений до 60 долларов за баррель Путин сказал, что Россия и так продавала нефть по этой стоимости. Но это оказалось ложью, поскольку до этого Россия продавала нефть по 75 долларов за баррель и по подсчетам, выручка от продажи нефти за год в России уменьшится более чем в 2 раза, с 9,5 триллионов рублей до 4,3 триллиона.

Политтехнолог об эффективности 9 пакета санкций против РФ: смотрите видео

Ущерб российской экономике

Ну мнение политтехнолога, все это болезненно сказывается на российской экономике, но Путин, говоря о том, что санкции не влияют на Россию постоянно лжет, пытаясь в этом убедить прежде всего самого себя, потому что убеждать россиян ему нет смысла, поскольку с их мнением он никогда не считается.

Также Борис Тизенгаузен рассказал, что сейчас в Европе приближаются праздничные дни, поэтому должностные лица пытаются быстрее закончить все дела, в том числе и введение 9 пакета санкций, который будет не очень эффективен. Однако с нового года следует ожидать усиления работы по давлению на Россию.

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