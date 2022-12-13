Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, введення 9 пакета санкцій – це позитивний сигнал, але є сумніви, чи дійсно вони подіють на тих осіб, проти яких вони можуть бути введені.

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Чи є що втрачати

Борис Тизенгаузен має сумніви, що персональні санкції проти оточення Владіміра Путіна та Рамзана Кадирова спричинять ефект, оскільки невідомо, чи є що втрачати цим особам у європейських країнах.

Наприклад, введуть санкції на обмеження в'їзду дочок оточення Рамзана Кадирова, на арешт або заморозку активів. А чи є у них ці активи в Європі, США? Це велике питання,

– пояснив Тизенгаузен.

Блокування пропаганди

Політтехнолог відзначив окрему увагу до російських пропагандистських телеканалів. На його думку, такі обмеження мали впровадити ще в першому пакеті, бо саме російська пропаганда, яка транслювалась європейцям із цих телеканалів спричинила викривлене уявлення про війну Росії проти України.

Багато російськомовних європейських жителів, які живуть у Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Німеччині мають це викривлене сприйняття, а пов'язано це з тим, що вони дивляться російські пропагандистські канали, які досі там функціонують,

– сказав політтехнолог.

Не санкціями єдиними

Не зважаючи на певну неефективність санкцій, ЄС має й інші механізми, які дозволяють тиснути на Росію, переконаний політтехнолог. Наприклад, обмеження закупівельної ціни на російську нафту. Попри слова Путіна про те, що Росія не буде продавати нафту країнам, які обмежили вартість, риторика згодом змінилась.

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Після введення обмежень до 60 доларів за барель, Путін сказав, що Росія й так продавала нафту по цій вартості. Але це виявилось брехнею, оскільки до цього Росія продавала нафту по 75 доларів за барель і за підрахунками, виторг від продажу нафти за рік у Росії зменшиться понад у 2 рази, з 9,5 трильйонів рублів до 4,3 трильйони.

Політтехнолог про ефективність 9 пакета санкцій проти РФ: дивіться відео

Шкода російській економіці

Ну думку політтехнолога, усе це болісно дається взнаки російській економіці, але Путін, говорячи про те, що санкції не впливають на Росію постійно бреше, намагаючись в цьому переконати насамперед самого себе, бо переконувати росіян йому немає сенсу, оскільки з їхньою думкою він ніколи не рахується.

Також Борис Тизенгаузен розповів, що зараз у Європі наближаються святкові дні, а тому посадовці намагаються швидше закінчити всі справи, у тому числі і введення 9 пакета санкцій, який буде не дуже ефективний. Проте з нового року варто очікувати посилення роботи в напрямку тиску на Росію.

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