ЕС включил в девятый пакет санкций наводчиков российских ракет
Источник:The Insider
Евросоюз ввел санкции против 29 сотрудников секретного подразделения вооруженных сил России. Они занимаются наведением на территорию Украины высокоточных ракет.
Да, в 9 пакет санкций от ЕС вошли 29 фигурантов расследования The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра вооруженных сил страны-террористки.
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Что известно о сотрудниках секретного подразделения оккупантов
Все они являются сотрудниками ГВЦ и большинство работают в подразделении планирования ракетных ударов. Они занимаются наведением на территорию Украины высокоточных российских ракет, бьющих преимущественно по гражданским объектам.
Кого включили в список санкций:
- Генерал-майор Роберт Баранов – директор ГВЦ Генерального штаба Вооруженных сил России
- Полковник Евгений Капшук – заместитель командира ГВЦ генштаба вооруженных сил России
- Полковник Игорь Багнюк – командир отдела предварительного планирования ракетных ударов ГВЦ
- Подполковник Антон Тимашинов – отвечает за программирование маршрута всех трех типов управляемых ракет
- Капитан Эльвира Обухова
- Капитан Павел Обухов
- Капитан Виталия Яскелайнен
- Лейтенант Артём Веденов
- Майор Иван Попов
- Майор Матвей Любавин
- Лейтенант Екатерина Чугунова
- Капитан Сергей Ильин
- Капитан Юрий Никонов
- Старший лейтенант Дмитрий Тихонов
- Капитан Артем Чернов
- Капитан Алексей Бетехтин
- Лейтенант Никита Поплавский
- Майор Андрей Иванютин
- Лейтенант Игорь Гроза
- Старший лейтенант Николай Тарасов
- Капитан Георгий Старостин
- Майор Роман Курочкин
- Лейтенант Владимир Петров
- Капитан Чуликов
- Старший лейтенант Ольга Письменская
- Старший лейтенант Павел Васильев
- Лейтенант Алексей Волков
- Капитан Антон Шатун
- Капитан Станислав Минков
Издание сообщает, что в ближайшее время санкции против этих наводчиков будут вводить и США.
Кто еще попал в 9 пакет санкций ЕС
Кроме Главного вычислительного центра генштаба России в 9 пакет санкций Европейского Союза вошли российские министры, губернаторы, партии, компании, организации, родственники сторонников режима Путина и пропагандисты.
Также под ограничения попали вооруженные силы России, нацгвардия и ее глава Валерий Золотов, воздушно-космические и воздушно-десантные войска, сухопутные войска, военно-морской флот, силы спецопераций и разведка.