ЕС включил в девятый пакет санкций наводчиков российских ракет

17 декабря 2022, 07:46
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Источник:

The Insider

Евросоюз ввел санкции против 29 сотрудников секретного подразделения вооруженных сил России. Они занимаются наведением на территорию Украины высокоточных ракет.

Да, в 9 пакет санкций от ЕС вошли 29 фигурантов расследования The Insider и Bellingcat о сотрудниках секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра вооруженных сил страны-террористки.

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Что известно о сотрудниках секретного подразделения оккупантов

Все они являются сотрудниками ГВЦ и большинство работают в подразделении планирования ракетных ударов. Они занимаются наведением на территорию Украины высокоточных российских ракет, бьющих преимущественно по гражданским объектам.

Кого включили в список санкций:

  • Генерал-майор Роберт Баранов – директор ГВЦ Генерального штаба Вооруженных сил России
  • Полковник Евгений Капшук – заместитель командира ГВЦ генштаба вооруженных сил России
  • Полковник Игорь Багнюк – командир отдела предварительного планирования ракетных ударов ГВЦ
  • Подполковник Антон Тимашинов – отвечает за программирование маршрута всех трех типов управляемых ракет
  • Капитан Эльвира Обухова
  • Капитан Павел Обухов
  • Капитан Виталия Яскелайнен
  • Лейтенант Артём Веденов
  • Майор Иван Попов
  • Майор Матвей Любавин
  • Лейтенант Екатерина Чугунова
  • Капитан Сергей Ильин
  • Капитан Юрий Никонов
  • Старший лейтенант Дмитрий Тихонов
  • Капитан Артем Чернов
  • Капитан Алексей Бетехтин
  • Лейтенант Никита Поплавский
  • Майор Андрей Иванютин
  • Лейтенант Игорь Гроза
  • Старший лейтенант Николай Тарасов
  • Капитан Георгий Старостин
  • Майор Роман Курочкин
  • Лейтенант Владимир Петров
  • Капитан Чуликов
  • Старший лейтенант Ольга Письменская
  • Старший лейтенант Павел Васильев
  • Лейтенант Алексей Волков
  • Капитан Антон Шатун
  • Капитан Станислав Минков

Издание сообщает, что в ближайшее время санкции против этих наводчиков будут вводить и США.

Кто еще попал в 9 пакет санкций ЕС

Кроме Главного вычислительного центра генштаба России в 9 пакет санкций Европейского Союза вошли российские министры, губернаторы, партии, компании, организации, родственники сторонников режима Путина и пропагандисты.

Также под ограничения попали вооруженные силы России, нацгвардия и ее глава Валерий Золотов, воздушно-космические и воздушно-десантные войска, сухопутные войска, военно-морской флот, силы спецопераций и разведка.

Автор: Анастасія Кушпіт