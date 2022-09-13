9 стран ЕС уже не принимают документы на туристические визы для россиян

Россиянам никто не рад, что не удивительно, учитывая их агрессию против независимого государства и поведение отдельных лиц за рубежом в частности. Это доказывает и политика государств ЕС, закрывающих свои двери перед носом туристов из страны-агрессора.

С другой стороны, ЕС таким образом лишь исполняет желания россиян, для которых "ленин вечно жив", "в ссср лучше было" и "сталина на вас нет". Так сказать, хотели обратно в союз? Пожалуйста.

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Так, 9 сентября, Совет Европейского Союза принял решение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией, а буквально через несколько дней, с 12 сентября, перестал действовать упрощенный визовый режим Евросоюза с россией.

Сегодня туристические визы россиянам не оформляют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. В то же время, пока свои двери для туризма гражданам россии открытыми держат, в частности, Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Кроме того, Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября введут запрет на въезд россиян с любыми шенгенами. Исключения будут для ограниченного круга людей, например, для дальнобойщиков и тех, кто едет в Калининград.

"Совок", запах нафталина, россияне так давно этого хотели,

– написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Как жалуются россияне, это теперь означает, что:

визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;

сроки выдачи виз увеличатся от 15 дней до 45 дней, хотя некоторые российские туроператоры опасаются, что в худшем случае и до 6 месяцев;

нужно предоставлять больше документов;

страны ЕС смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в другое шенгенское пространство;

приоритет при выдаче виз будут отдаваться членам семей граждан Евросоюза, журналистам, диссидентам, представителям гражданского общества, студентам и ученым, туристов будут записываться в последнюю очередь.

Более того, по данным росСМИ, Еврокомиссия рекомендует странам ЕС внимательнее присматриваться к россиянам и "в случае угрозы безопасности" отказывать в выдаче виз. А также предостерегает от выдачи длинных многоразовых виз, что означает, что российские граждане будут получать одноразовые шенгены строго под даты поездки.

Визы, которые россияне получили до этих нововведений, будут действовать и дальше. Однако Еврокомиссия рекомендует "в случае угрозы безопасности" аннулировать их.

Россияне бросаются на людей в Европе

Закрытие туристических виз логично. В том числе и потому, что из-за поведения за границей их видно сразу. Так, 12 сентября они избили двух женщин во Франции только за то, что те слушали украинскую песню на телефоне. В результате нападения у них обоих сотрясение мозга, у одной сломан нос.

Неадекватная россиянка напала на украинку и ее 2-летнего сына в Германии. Сначала она показала свою мощь, набросившись на ребенка со словами: "Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои манатки и пойдешь на**й в свою хо*ляндию".

Другая неадекватная напала на женщину с ребенком в Латвии. Она устроила истерику и кричала, что якобы Украина "сама себя бомбит" и бросалась в украинцев деньгами.

Громкий случай был и в Швеции весной. 70-летняя россиянка разорвала украинский флаг, а на замечания украинки начала ругаться и оскорблять девушку. Компания, в которой работала россиянка, быстро отреагировала на этот случай и уволила ее.

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