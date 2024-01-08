9 ударов, жертва, перебитый путь: новые детали одного из самых массовых обстрелов Кривого Рога

8 января 2024, 11:04
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Россия ударила по Кривому Рогу в Днепропетровской области ракетами. К сожалению, враги повредили торговый центр и десятки других гражданских объектов.

Из-за вражеской атаки в городе работают три оперативных штаба. Александр Вилкул рассказал, что происходит в городе.

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Что известно о последствиях атаки в Кривом Роге

Не менее 9 ракетных ударов. Предварительно – один человек погиб (женщина 62 года), 3 человека ранены, не тяжелы,
– написал Вилкул.

 

 

 

 

 

Автор: Діана Квасневська