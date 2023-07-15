"Я все видела": 91-летняя бабушка хочет дожить до победы над Россией – щемящее видео

Украинская 91-летняя старушка рассказала, что хочет дожить до победы Украины над Россией. Она также сказала, что видела многое, однако принципиально хочет увидеть, как Кремль проиграет.

Видео со словами украинской бабушки опубликовали на странице украинской группы. Там отметили, что ее встретили в селе Краснополька Винницкой области, пишет 24 Канал.

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Что сказала бабушка о победе Украины

Сынок, мне 91 год. Я видела все, но я принципиально хочу дожить до победы над империей,

– рассказала бабушка.

Также она сказала, что ждала украинскую группу Kozak System.

"Не могла дождаться той минуточки, чтобы вас увидеть. Дети мои, цветы мои, кровинка моя. Мне 91 год, и все равно вас встретила. Хоть и горе, но радость на сердце. Но Бог пошлет, чтобы мы радовались. Чтобы мы на нашей земле были счастливы", – сказала женщина.

Украинская бабушка сказала, что хочет увидеть победу Украины: смотрите видео

Украинский военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом

Украинский военный с ником NikolasNAVY опубликовал видео, на котором защитник Украины поздравляет отца с днем рождения под обстрелом.

Папа, поздравляю тебя с днем рождения! А, бл**ь, ого, на этот раз он хорошо ударил. Всего тебе лучшего, море счастья, море позитива. Ох, как пылью запахло!

– говорит боец в видео.

Военный пожелал отцу и всем родным ангела-хранителя.

Военный поздравил отца с днем рождения под обстрелом: смотрите видео