"95 квартал" – повсюду, – журналист про так называемых "доверенных лиц" Зеленского

Про вероятный второй срок президентства Владимира Зеленского, его ближайшее окружение и команду, а также о скандале с так называемыми "пленками Деркача-Порошенко"– в эфире 24 канала в программе "Что это было?"рассказал журналист издания "Украинская правда" Роман Кравец.

О засилье "кварталовцев" во власти

Роман Кравец в эфире программы "Что это было?" на 24 канале отметил, что Зеленский еще во время своей избирательной кампании обещал, что не будет назначать людей по доверенной квоте, то есть по такому принципу: "люди, которым я доверяю, должны быть близкими ко мне". И заметил, что у Зеленского есть недостаток доверия, он мало кому доверяет, и немногих подпускает близко.

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По мнению журналиста, в политике необходимо все-таки делегировать и доверять тем людям, которых не знаешь. Если их кто-то порекомендовал, политик должен проверить, посмотреть биографию, и потом что-то поручать.

"Он не должен быть с "95 квартала", это уже смешно. "95 квартал" повсюду. Половина Офиса Президента – это бывшие сотрудники "Студии Квартал 95", – подчеркнул Роман Кравец.



Роман Кравец / Фото "Новомедиа Форум"

По его словам, Зеленский в видео, отснятом во время предвыборной кампании, говорил о том, что 28 лет политики назначают друзей на различные должности. Но сейчас существует такая же ситуация. "Получается, что он снял видео о себе", – добавил журналист.

Справка. По данным Комитета избирателей Украины, на протяжении первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые ранее работали в "Студии Квартал 95" были касательные к ней, а также сотрудничали с Владимиром Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками или его окружения, получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95". Однако стоит отметить, что 16 человек – это народные депутаты, которые были избраны, а не назначены.

О второй каденции Зеленского

Роман Кравец вспомнил, как Давид Арахамия еще в феврале в Давосе сказал журналисту, что Зеленскому мало одного срока. Политик пояснил, что за полгода заметен результат, как понемногу идут изменения, которые ожидал президент. И отметил, что для того, чтобы изменения реально произошли, надо значительно больше времени.

По словам журналиста издания "Украинская правда", если Зеленский, условно, пойдет только на один срок, то в последний год – это уже будет не президентство, ведь мало кто с ним будет считаться.

"Сначала он пол года "въезжал", что нужно делать и как все работает. Последний год ты выпадаешь из процесса, ведь начинается неформальная предвыборная логика", – отметил Роман Кравец.

Также он отметил: о том, что Зеленский может второй раз идти в президенты недавно говорил Сергей Трофимов в одном из интервью. Это первый заместитель главы АП по региональной политике, а в прошлом исполнительный продюсер "Студии Квартал 95".

И по мнению журналиста, это достаточно приближенный человек к Зеленскому, поэтому он к нему прислушивается.



Сергей Трофимов / Фото "Украинская правда"

Журналист "Украинской правды" рассказал, что зависит от рейтингов, пойдет ли Зеленский на второй срок. Если они у него будут держаться, если политическая карта меняться не будет, у политика будет довольно высокая поддержка, и он будет иметь значительные шансы на победу.

Если вдруг изменится карта, и появится кто-то новый, кто может забрать значительную часть голосов, тогда уже не понятно.

"Зеленский – игрок, как у Достоевского. Он, мне кажется, что пойдет на такую спецоперацию. Мое мнение, что скорее всего он пойдет на выборы в 2024 году",

– пояснил Роман Кравец.

Изменился ли Зеленский за год президентства

По словам журналиста, президент до сих пор очень скрывает свою личную жизнь. Он пытается скрывать частные вещи, и ему до сих пор некомфортно. Зеленский искренне недоумевает, почему журналисты за ним следят, ведь не привык, что к нему как к политику – совсем другое отношение.

Однако Роман Кравец отметил, что Зеленский как президент действительно вырос, и об этом неоднократно все говорили. В частности, он начал разбираться в цифрах и терминологии.

У него до сих пор осталась развитая интуиция. То есть, с каждым он старается выстраивать связь и просчитать своего собеседника,

– пояснил он.

Также Роман Кравец отметил, что в сравнении с 14-часовым марафоном, тогда президент был несколько выносливее.

О пленках "Деркача-Порошенко"

По словам журналиста, даже президент не защищен от "слива". В частности, он вспомнил о скандале с прослушкой Алексея Гончарука. Когда в Сети появилась запись из кабинета, в котором проходило экономическое совещание экс-премьер-министра.

Однако журналист не понимает, кто стоит за "сливом" записей относительно пятого президента. По его словам, нардеп Андрей Деркач имеет неплохие отношения с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

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Также он добавил, что возможен и другой вариант, в частности, намекнул на возможную причастность к этому Российской Федерации.

В частности, ведущий Сергей Лещенко прокомментировал, что в англоязычном интернете про эти записи написали преимущественно англоязычные версии российских сайтов. Например, Russia Today, российское государственное агентство ТАСС, проект Sputnik.

Что известно о так называемых "пленках Деркача-Порошенко"

Ряд СМИ, в основном пророссийских, сообщили, что украинский политик Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Петра Порошенко.

Сам Деркач заявил, что "пленки" он якобы получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично пятый президент.

По словам нардепа, первая тема аудиозаписей касается получения "1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции".

Разговоры якобы датированы 2015 – 2016 годы. В них говорится о необходимости освобождения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, "который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".

О взаимоотношениях Зеленского с олигархами

Роман Кравец отметил, что Зеленский пытается балансировать между олигархами. В СМИ постоянно говорят о близости кого-то из них к президенту. Сначала говорили о Коломойском, потом о Пинчуке, снова о Коломойском и сейчас об Ахметове.

Наверное, что оно где-то, действительно, посередине. Со всеми олигархами у Зеленского нормальные отношения,

– прокомментировал журналист.

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