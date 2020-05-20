"95 квартал" – повсюди, – журналіст про так званих "довірених осіб" Зеленського

Про імовірний другий термін президентства Володимира Зеленського, його найближче оточення та команду, а також про скандал з так званими "плівками Деркача-Порошенка"– в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було?" розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.

Про засилля "кварталівців" у владі

Роман Кравець в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі відзначив, що Зеленський ще під час своєї виборчої кампанії обіцяв, що не буде призначати людей за довіреною квотою, тобто за таким принципом: "люди, яким я довіряю, повинні бути близькими до мене". І зауважив, що в Зеленського є брак довіри, він мало кому довіряє, і небагатьох підпускає близько.

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На думку журналіста, у політиці необхідно все-таки делегувати і довіряти часом тим людям, яких не знаєш. Якщо їх хтось порекомендував, політик має перевірити, подивитися біографію, і потім щось доручати.

"Він не має бути з "95 кварталу", це вже смішно. "95 квартал" повсюди. Половина Офісу Президента – це колишні співробітники "Студії Квартал 95", – наголосив Роман Кравець.



Роман Кравець / Фото "Новомедіа Форум"

За його словами, Зеленський у відео, відзнятому під час передвиборчої кампанії, зауважував про те, що 28 років політики призначають друзів на різні посади. Але зараз існує така ж ситуація. "Виходить, що він зняв відео про себе", – додав журналіст.

Довідка. За даними Комітету виборців України, протягом першого року президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали у "Студії Квартал 95" чи були дотичні до неї, а також співпрацювали із Володимиром Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами його чи оточення, отримали державні посади. З них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95". Однак варто відзначити, що 16 осіб – це народні депутати, які були обрані, а не призначені.

Про другу каденцію Зеленського

Роман Кравець пригадав, як Давид Арахамія ще в лютому у Давосі сказав журналісту, що Зеленському замало одного терміну. Політик пояснив, що за пів року помітний результат, як помалу йдуть зміни, що очікував президент. І зауважив, що для того, щоб зміни реально відбулися, треба значно більше часу.

За словами журналіста видання "Українська правда", якщо Зеленський, умовно, піде тільки на один термін, то в останній рік – це вже буде не президентство, адже мало хто з ним буде рахуватися.

"Спочатку він пів року "в'їжджав", що потрібно робити і як все працює. Останній рік ти випадаєш з процесу, адже починається неформальна передвиборча логіка", – зауважив Роман Кравець.

Також він зазначив: про те, що Зеленський може вдруге йти в президенти нещодавно говорив Сергій Трофімов в одному з інтерв'ю. Це перший заступник голови ОП з регіональної політики, а в минулому виконавчий продюсер "Студії Квартал 95".

І на думку журналіста, це досить наближена людина до Зеленського, тож він до нього дослухається.



Сергій Трофімов / Фото "Українська правда"

Журналіст "Української правди" розповів, що залежить від рейтингів, чи піде Зеленський на другий термін. Якщо вони в нього триматимуться, якщо політична карта не змінюватиметься, в політика буде досить висока підтримка, і він матиме значні шанси на перемогу.

Якщо раптом зміниться карта, і з'явиться хтось новий, хто може забрати значну частину голосів, тоді вже не зрозуміло.

"Зеленський – гравець, як у Достоєвського. Він, мені здається, що піде на таку спецоперацію. Моя думка, що найімовірніше він піде на вибори у 2024 році",

– пояснив Роман Кравець.

Чи змінився Зеленський за рік президентства

За словами журналіста, президент досі дуже приховує своє особисте життя. Він намагається приховувати приватні речі, і йому дотепер некомфортно. Зеленський щиро дивується, чому журналісти за ним слідкують, адже не звик, що до нього як до політика – зовсім інше ставлення.

Однак Роман Кравець відзначив, що Зеленський як президент справді виріс, і про це неодноразово всі говорили. Зокрема, він почав розумітися на цифрах та термінології.

У нього досі залишилася розвинена інтуїція. Тобто, з кожним він намагається вибудовувати зв'язок і прорахувати свого співрозмовника,

– пояснив він.

Також Роман Кравець зазначив, що у порівнянні з 14-годинним марафоном, тоді президент був дещо витривалішим.

Про плівки "Деркача-Порошенка"

За словами журналіста, навіть президент не захищений від "зливу". Зокрема, він пригадав про скандал з прослушкою Олексія Гончарука. Коли в мережі з'явився запис з кабінету, в якому проходила економічна нарада експрем'єр-міністра.

Однак журналіст не розуміє, хто стоїть за "зливом" записів щодо п'ятого президента. За його словами, нардеп Андрій Деркач має непогані відносини з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.

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Також він додав, що можливий й інший варіант, зокрема, натякнув на можливу причетність до цього Російської Федерації.

Зокрема, ведучий Сергій Лещенко прокоментував, що в англомовному інтернеті про ці записи написали переважно англомовні версії російських сайтів. Наприклад, Russia Today, російське державне агентство ТАСС, проєкт Sputnik.

Що відомо про так звані "плівки Деркача – Порошенка"

Низка ЗМІ, здебільшого проросійських, повідомила, що український політик Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п’ятого президента Петра Порошенка.

Сам Деркач заявив, що "плівки" він нібито отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто п'ятий президент.

За словами нардепа, перша тема аудіозаписів стосується отримання "1 мільярда доларів у обмін на збереження схем Burisma та міжнародної корупції".

Розмови нібито датовано 2015 – 2016 роками. В них мовиться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma та вийшов на Байдена".

Про взаємини Зеленського з олігархами

Роман Кравець відзначив, що Зеленський намагається балансувати між олігархами. У ЗМІ постійно говорять про наближеність когось з них до президента. Спочатку говорили про Коломойського, потім про Пінчука, знову про Коломойського і зараз про Ахметова.

Напевно, що воно десь, справді, посередині. З усіма олігархами у Зеленського нормальні відносини,

– прокоментував журналіст.

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