"95 квартал" – повсюди, – журналіст про так званих "довірених осіб" Зеленського
Про імовірний другий термін президентства Володимира Зеленського, його найближче оточення та команду, а також про скандал з так званими "плівками Деркача-Порошенка"– в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було?" розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.
Про засилля "кварталівців" у владі
Роман Кравець в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі відзначив, що Зеленський ще під час своєї виборчої кампанії обіцяв, що не буде призначати людей за довіреною квотою, тобто за таким принципом: "люди, яким я довіряю, повинні бути близькими до мене". І зауважив, що в Зеленського є брак довіри, він мало кому довіряє, і небагатьох підпускає близько.
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На думку журналіста, у політиці необхідно все-таки делегувати і довіряти часом тим людям, яких не знаєш. Якщо їх хтось порекомендував, політик має перевірити, подивитися біографію, і потім щось доручати.
"Він не має бути з "95 кварталу", це вже смішно. "95 квартал" повсюди. Половина Офісу Президента – це колишні співробітники "Студії Квартал 95", – наголосив Роман Кравець.
Роман Кравець / Фото "Новомедіа Форум"
За його словами, Зеленський у відео, відзнятому під час передвиборчої кампанії, зауважував про те, що 28 років політики призначають друзів на різні посади. Але зараз існує така ж ситуація. "Виходить, що він зняв відео про себе", – додав журналіст.
Довідка. За даними Комітету виборців України, протягом першого року президентства Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали у "Студії Квартал 95" чи були дотичні до неї, а також співпрацювали із Володимиром Зеленським на професійній основі, були знайомими, друзями, родичами його чи оточення, отримали державні посади. З них 12 безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95". Однак варто відзначити, що 16 осіб – це народні депутати, які були обрані, а не призначені.
Про другу каденцію Зеленського
Роман Кравець пригадав, як Давид Арахамія ще в лютому у Давосі сказав журналісту, що Зеленському замало одного терміну. Політик пояснив, що за пів року помітний результат, як помалу йдуть зміни, що очікував президент. І зауважив, що для того, щоб зміни реально відбулися, треба значно більше часу.
За словами журналіста видання "Українська правда", якщо Зеленський, умовно, піде тільки на один термін, то в останній рік – це вже буде не президентство, адже мало хто з ним буде рахуватися.
"Спочатку він пів року "в'їжджав", що потрібно робити і як все працює. Останній рік ти випадаєш з процесу, адже починається неформальна передвиборча логіка", – зауважив Роман Кравець.
Також він зазначив: про те, що Зеленський може вдруге йти в президенти нещодавно говорив Сергій Трофімов в одному з інтерв'ю. Це перший заступник голови ОП з регіональної політики, а в минулому виконавчий продюсер "Студії Квартал 95".
І на думку журналіста, це досить наближена людина до Зеленського, тож він до нього дослухається.
Сергій Трофімов / Фото "Українська правда"
Журналіст "Української правди" розповів, що залежить від рейтингів, чи піде Зеленський на другий термін. Якщо вони в нього триматимуться, якщо політична карта не змінюватиметься, в політика буде досить висока підтримка, і він матиме значні шанси на перемогу.
Якщо раптом зміниться карта, і з'явиться хтось новий, хто може забрати значну частину голосів, тоді вже не зрозуміло.
"Зеленський – гравець, як у Достоєвського. Він, мені здається, що піде на таку спецоперацію. Моя думка, що найімовірніше він піде на вибори у 2024 році",
– пояснив Роман Кравець.
Чи змінився Зеленський за рік президентства
За словами журналіста, президент досі дуже приховує своє особисте життя. Він намагається приховувати приватні речі, і йому дотепер некомфортно. Зеленський щиро дивується, чому журналісти за ним слідкують, адже не звик, що до нього як до політика – зовсім інше ставлення.
Однак Роман Кравець відзначив, що Зеленський як президент справді виріс, і про це неодноразово всі говорили. Зокрема, він почав розумітися на цифрах та термінології.
У нього досі залишилася розвинена інтуїція. Тобто, з кожним він намагається вибудовувати зв'язок і прорахувати свого співрозмовника,
– пояснив він.
Також Роман Кравець зазначив, що у порівнянні з 14-годинним марафоном, тоді президент був дещо витривалішим.
Про плівки "Деркача-Порошенка"
За словами журналіста, навіть президент не захищений від "зливу". Зокрема, він пригадав про скандал з прослушкою Олексія Гончарука. Коли в мережі з'явився запис з кабінету, в якому проходила економічна нарада експрем'єр-міністра.
Однак журналіст не розуміє, хто стоїть за "зливом" записів щодо п'ятого президента. За його словами, нардеп Андрій Деркач має непогані відносини з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.
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Також він додав, що можливий й інший варіант, зокрема, натякнув на можливу причетність до цього Російської Федерації.
Зокрема, ведучий Сергій Лещенко прокоментував, що в англомовному інтернеті про ці записи написали переважно англомовні версії російських сайтів. Наприклад, Russia Today, російське державне агентство ТАСС, проєкт Sputnik.
Що відомо про так звані "плівки Деркача – Порошенка"
- Низка ЗМІ, здебільшого проросійських, повідомила, що український політик Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п’ятого президента Петра Порошенка.
- Сам Деркач заявив, що "плівки" він нібито отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто п'ятий президент.
- За словами нардепа, перша тема аудіозаписів стосується отримання "1 мільярда доларів у обмін на збереження схем Burisma та міжнародної корупції".
- Розмови нібито датовано 2015 – 2016 роками. В них мовиться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma та вийшов на Байдена".
Про взаємини Зеленського з олігархами
Роман Кравець відзначив, що Зеленський намагається балансувати між олігархами. У ЗМІ постійно говорять про наближеність когось з них до президента. Спочатку говорили про Коломойського, потім про Пінчука, знову про Коломойського і зараз про Ахметова.
Напевно, що воно десь, справді, посередині. З усіма олігархами у Зеленського нормальні відносини,
– прокоментував журналіст.
Детальніше про це – читайте тут.
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