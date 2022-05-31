Эмбарго на российскую нефть и 3 тысячи имен убитых оккупантов: основное за 97 день войны

Украинские защитники уже 97 дней дают отпор российским захватчикам. Мы стали еще один день поближе к победе.

Это удается благодаря мужеству и объединению нашего народа, а также поддержке мирового сообщества. Об основных событиях 31 мая читайте в материале 24 канала.

Предыдущая пора Россияне в окрестностях Северодонецка и обстрел эвакуационного авто: основное за 96 день войны

01:00 Журналисты BBC узнали имена 3052 российских военных, ликвидированных в Украине после 24 февраля. Идентифицировали только тех, о которых официально заявили российские власти. Настоящее количество убитых оккупантов примерно в 10 раз больше.

00:59 Евросоюз достиг соглашения о запрете экспорта российской нефти. Это будет частичное ограничение, которое позволит снизить поставки ресурса из России в Европу на 2/3. Эмбарго было необходимо, чтобы наложить на Россию 6 пакет.

В новом списке ограничений также предусмотрено: