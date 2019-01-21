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      # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет

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      Изменились ли топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      Изменились ли топ-кандидаты в президенты за 10 лет / 24 канал

      Сейчас в сети набирает обороты интересный флешмоб: люди выкладывают фото 10-летней давности и сравнивают их с современными фотографиями. 24 канал предлагает вспомнить, как изменились политические амбиции топ-10 кандидатов на пост президента Украины с 2009 года.

      Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий в президентском рейтинге и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%, Шевченко – 3,9%, Садового – 2,2%.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      Юлия Тимошенко

      Всем украинцам точно запомнился 2009 год с Юлией Тимошенко. Ведь именно тогда, 19 января, по итогам пятичасовых переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом" она подписала скандальный контракт с Владимиром Путиным на поставку газа для Украины в 2009-2019 годах. После этого "суд" времен Януковича наказал ее тюрьмой. Приговор – 7 лет лишения свободы и обязательство возместить "Нафтогазу" полтора миллиарда гривен убытков.

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      Сейчас же Тимошенко публично обещает бороться с олигархами, страной-агрессором, снизить цену на газ вдвое и имеет большую надежду выиграть выборы.

      тимошенко
      Юлия Тимошенко 10 лет назад и сейчас

      Владимир Зеленский

      С 2009 года Владимир Зеленский активно занимался медиабизнесом, снимался в кино, а также вел успешную продюсерскую деятельность. В конце 2016 года на экранах вышла кинокомедия "Слуга народа", в которой Зеленский сыграл Президента Украины. Уже тогда начались разговоры, что комик может быть кандидатом на выборы-2019. Что интересно, в 2017 году юрист "Квартал 95" Иван Баканов зарегистрировал и политическую партию под названием "Слуга народа".

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      В новогоднюю ночь Зеленский объявил о своем участии в выборах. В 2019 году комик призывает украинцев присоединиться к составлению его предвыборной программы.

      зеленський
      Фото Владимира Зеленского в 2009 и 2019 годах

      Петр Порошенко

      В октябре 2009 года Петр Порошенко занимал должность министра иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко. В этом же году появилась информация, что Петр Алексеевич посвящен в иподиаконы Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако в 2018 году действующий президент такую ​​информацию опроверг.

      Сейчас Петр Алексеевич перед президентскими выборами устроил настоящий "томос-тур" по Украине. Возит документ об автокефалии по всем областям, позируя на камеры и фотографируясь с людьми.

      порошенко
      Религиозный "путь" Петра Порошенко

      Юрий Бойко

      В 2009 году Юрий Бойко был активным членом Партии регионов, уже в следующем году, после прихода к власти Януковича, стал министром энергетики. Впоследствии он стал фигурантом громкого скандала, связанного с "вышками Бойко". "Благодаря" ему на покупке газодобывающих "вышек" государство потеряло более 400 миллионов долларов.

      Итогом 2018 года стала ссора между Ринатом Ахметовым и Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным, которые объединили свои усилия с Вадимом Рабиновичем. Политики подписали меморандум о создании "Оппозиционного платформы – За жизнь".

      рабінович
      Политические амбиции Юрия Бойко

      Анатолий Гриценко

      О президентских амбициях Анатолия Гриценко стало известно в 2009 году. Тогда он впервые собрался побороться за пост Президента Украины. В 2019 году, как и 10 лет назад, политик в своей предвыборной кампании утверждает, что "Украина будет в безопасности", если он станет президентом.

      гриценко
      Как изменился Гриценко за 10 лет

      Олег Ляшко

      В 2009 году Олег Ляшко занимал должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и был членом партии "Блока Юлии Тимошенко". Скандальным для политика оказался следующий, 2010 год. Ведь тогда Виктор Ющенко публично показал документы о том, что Ляшко был трижды судимым человеком. А также заявил, что он был главным распорядителем бюджетных средств в Черниговской области.

      Прошло 10 лет, и сейчас Украина изобилует "смелыми" и "креативными" билбордами с политической агитацией Олега Ляшко, а сам "радикал" ездит по селам и обещает высокие пенсии и зарплаты.

      ЛЯШКО
      Олег Ляшко был членом партии "Блок Юлии Тимошенко"

      Святослав Вакарчук

      После не слишком яркой карьеры в качестве депутата, которая длилась с 2007 по 2008 год, Вакарчук решил вернуться на сцену и занялся общественной деятельностью. В 2013 году артист обнародовал "Обращение к молодым" и призвал молодежь прекратить разделять друг друга по региону проживания или политическим предпочтениям.

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      Слухи о том, что Вакарчук пойдет в президенты Украины, идут с начала 2018 года, когда его имя внезапно попало в топ-3 президентского рейтинга.

      вакарчук
      Слухи о президентских амбициях Вакарчука идут с 2018 года

      Евгений Мураев

      Последние годы имя пророссийского политика у всех на слуху. Его высказывания шокировали миллионы украинцев. К примеру, Революцию достоинства Мураев назвал "государственным переворотом", а украинского узника Олега Сенцова обвинил в терроризме.

      8 июня 2018 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Евгения Мураева по статьям о государственной измене и заведомо ложном сообщении о совершенном преступлении.

      А в 2009 году Мураев был простым депутатом Харьковского облсовета от партии "Вече", правда, в 2010 на новых выборах в областной совет он шел от Партии регионов.

      міраєв
      Мураев запомнился своими скандальными заявлениями

      Андрей Садовый

      В 2010 году Андрей Садовый во второй раз избран городским главой Львова. Именно тогда город признали лучшим местом для жизни. В декабре 2012 года он создал политическую партию "Самопомич". Последние 10 лет у Садового высокие рейтинги городского главы, ведь его конкуренты не набирают даже 10% голосов. Сейчас политик заявил, что не может всю жизнь работать мэром, а потому отправился в Президенты Украины.

      садовий
      Садовый трижды был мэром города Львова

      Александр Шевченко

      Бывший директор горнолыжного курорта "Буковель" в 2010 году начал свою политическую деятельность и стал депутатом Ивано-Франковского областного совета. А уже через четыре года баллотировался в Верховную Раду от партии "Укроп". Как мажоритарщик в парламент прошел с партией "Блок Петра Порошенко", но уже в концу 2015 года вышел из фракции из-за обострения конфликта между Коломойским и Порошенко.

      В 2018 году Шевченко написал на своей странице в Facebook, что будет участвовать в выборах президента.

      шевченко
      Шевченко начал свою политическую карьеру в 2014 году

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский ЦИК Юлия Тимошенко Публикации Флешмоб Коррупция Газовый конфликт Верховная Рада Шевченко Александр Леонидович Святослав Вакарчук Андрей Садовой Олег Ляшко Евгений Мураев Анатолий Гриценко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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