10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет

Сейчас в сети набирает обороты интересный флешмоб: люди выкладывают фото 10-летней давности и сравнивают их с современными фотографиями. 24 канал предлагает вспомнить, как изменились политические амбиции топ-10 кандидатов на пост президента Украины с 2009 года.

Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий в президентском рейтинге и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%, Шевченко – 3,9%, Садового – 2,2%.

Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

Юлия Тимошенко

Всем украинцам точно запомнился 2009 год с Юлией Тимошенко. Ведь именно тогда, 19 января, по итогам пятичасовых переговоров между "Нафтогазом" и "Газпромом" она подписала скандальный контракт с Владимиром Путиным на поставку газа для Украины в 2009-2019 годах. После этого "суд" времен Януковича наказал ее тюрьмой. Приговор – 7 лет лишения свободы и обязательство возместить "Нафтогазу" полтора миллиарда гривен убытков.

Читайте также: Тимошенко лидирует в президентской рейтингах: возмутительные факты о Леди Ю

Сейчас же Тимошенко публично обещает бороться с олигархами, страной-агрессором, снизить цену на газ вдвое и имеет большую надежду выиграть выборы.



Юлия Тимошенко 10 лет назад и сейчас

Владимир Зеленский

С 2009 года Владимир Зеленский активно занимался медиабизнесом, снимался в кино, а также вел успешную продюсерскую деятельность. В конце 2016 года на экранах вышла кинокомедия "Слуга народа", в которой Зеленский сыграл Президента Украины. Уже тогда начались разговоры, что комик может быть кандидатом на выборы-2019. Что интересно, в 2017 году юрист "Квартал 95" Иван Баканов зарегистрировал и политическую партию под названием "Слуга народа".

Читайте также: Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате

В новогоднюю ночь Зеленский объявил о своем участии в выборах. В 2019 году комик призывает украинцев присоединиться к составлению его предвыборной программы.



Фото Владимира Зеленского в 2009 и 2019 годах

Петр Порошенко

В октябре 2009 года Петр Порошенко занимал должность министра иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко. В этом же году появилась информация, что Петр Алексеевич посвящен в иподиаконы Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако в 2018 году действующий президент такую ​​информацию опроверг.

Сейчас Петр Алексеевич перед президентскими выборами устроил настоящий "томос-тур" по Украине. Возит документ об автокефалии по всем областям, позируя на камеры и фотографируясь с людьми.



Религиозный "путь" Петра Порошенко

Юрий Бойко

В 2009 году Юрий Бойко был активным членом Партии регионов, уже в следующем году, после прихода к власти Януковича, стал министром энергетики. Впоследствии он стал фигурантом громкого скандала, связанного с "вышками Бойко". "Благодаря" ему на покупке газодобывающих "вышек" государство потеряло более 400 миллионов долларов.

Итогом 2018 года стала ссора между Ринатом Ахметовым и Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным, которые объединили свои усилия с Вадимом Рабиновичем. Политики подписали меморандум о создании "Оппозиционного платформы – За жизнь".



Политические амбиции Юрия Бойко

Анатолий Гриценко

О президентских амбициях Анатолия Гриценко стало известно в 2009 году. Тогда он впервые собрался побороться за пост Президента Украины. В 2019 году, как и 10 лет назад, политик в своей предвыборной кампании утверждает, что "Украина будет в безопасности", если он станет президентом.



Как изменился Гриценко за 10 лет

Олег Ляшко

В 2009 году Олег Ляшко занимал должность председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и был членом партии "Блока Юлии Тимошенко". Скандальным для политика оказался следующий, 2010 год. Ведь тогда Виктор Ющенко публично показал документы о том, что Ляшко был трижды судимым человеком. А также заявил, что он был главным распорядителем бюджетных средств в Черниговской области.

Прошло 10 лет, и сейчас Украина изобилует "смелыми" и "креативными" билбордами с политической агитацией Олега Ляшко, а сам "радикал" ездит по селам и обещает высокие пенсии и зарплаты.



Олег Ляшко был членом партии "Блок Юлии Тимошенко"

Святослав Вакарчук

После не слишком яркой карьеры в качестве депутата, которая длилась с 2007 по 2008 год, Вакарчук решил вернуться на сцену и занялся общественной деятельностью. В 2013 году артист обнародовал "Обращение к молодым" и призвал молодежь прекратить разделять друг друга по региону проживания или политическим предпочтениям.

Читайте также: Если Вакарчук пойдет на президентские выборы: что следует знать о возможном кандидате

Слухи о том, что Вакарчук пойдет в президенты Украины, идут с начала 2018 года, когда его имя внезапно попало в топ-3 президентского рейтинга.



Слухи о президентских амбициях Вакарчука идут с 2018 года

Евгений Мураев

Последние годы имя пророссийского политика у всех на слуху. Его высказывания шокировали миллионы украинцев. К примеру, Революцию достоинства Мураев назвал "государственным переворотом", а украинского узника Олега Сенцова обвинил в терроризме.

8 июня 2018 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Евгения Мураева по статьям о государственной измене и заведомо ложном сообщении о совершенном преступлении.

А в 2009 году Мураев был простым депутатом Харьковского облсовета от партии "Вече", правда, в 2010 на новых выборах в областной совет он шел от Партии регионов.



Мураев запомнился своими скандальными заявлениями

Андрей Садовый

В 2010 году Андрей Садовый во второй раз избран городским главой Львова. Именно тогда город признали лучшим местом для жизни. В декабре 2012 года он создал политическую партию "Самопомич". Последние 10 лет у Садового высокие рейтинги городского главы, ведь его конкуренты не набирают даже 10% голосов. Сейчас политик заявил, что не может всю жизнь работать мэром, а потому отправился в Президенты Украины.



Садовый трижды был мэром города Львова

Александр Шевченко

Бывший директор горнолыжного курорта "Буковель" в 2010 году начал свою политическую деятельность и стал депутатом Ивано-Франковского областного совета. А уже через четыре года баллотировался в Верховную Раду от партии "Укроп". Как мажоритарщик в парламент прошел с партией "Блок Петра Порошенко", но уже в концу 2015 года вышел из фракции из-за обострения конфликта между Коломойским и Порошенко.

В 2018 году Шевченко написал на своей странице в Facebook, что будет участвовать в выборах президента.



Шевченко начал свою политическую карьеру в 2014 году