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      #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років

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      Чи змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      Чи змінились топ-кандидати у президенти за 10 років / 24 канал

      Нині у мережі набирає обертів цікавий флешмоб: люди викладають фото 10-річної давності й порівнюють їх з сучасними світлинами. 24 канал пропонує згадати, як змінились політичні амбіції топ-10 кандидатів на посаду президента України з 2009 року.

      Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій у президентському рейтингу і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%, Шевченка – 3,9%, Садового – 2,2%.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Юлія Тимошенко

      Усім українцям точно запам’ятався 2009 рік з Юлією Тимошенко. Адже саме тоді, 19 січня, за підсумками п'ятигодинних переговорів між "Нафтогазом" і "Газпромом" вона підписала скандальний контракт з Володимиром Путіним на постачання газу для України у 2009-2019 роках. Після цього "суд" часів Януковича покарав її в'язницею. Вирок – 7 років позбавлення волі та зобов'язання відшкодувати "Нафтогазу" півтора мільярда гривень збитків.

      Читайте також: Тимошенко лідирує у президентських рейтингах: обурливі факти про Леді Ю

      Нині ж Тимошенко публічно обіцяє боротися з олігархами, країною-агресором, знизити ціну на газ вдвічі та має велику надію виграти вибори.

      тимошенко
      Юлія Тимошенко 10 років тому і нині

      Володимир Зеленський

      З 2009 року Володимир Зеленський активно займався медіабізнесом, знімався в кіно, а також вів успішну продюсерську діяльність. Наприкінці 2016 року на екранах вийшла кінокомедія "Слуга народу", в якій Зеленський зіграв Президента України. Вже тоді почались розмови, що комік може бути кандидатом на вибори-2019. Що цікаво, у 2017 році юрист "Квартал 95" Іван Баканов зареєстрував й політичну партію під назвою "Слуга народу".

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      У новорічну ніч Зеленський оголосив про свою участь у виборах. У 2019 році комік закликає українців приєднатися до складання його передвиборчої програми.

      зеленський
      Фото Володимира Зеленського у 2009 та 2019 роках

      Петро Порошенко

      У жовтні 2009 році Петро Порошенко обіймав посаду міністра закордонних справ в уряді Юлії Тимошенко. У цьому ж році з'явилась інформація, що Петро Олексійович посвячений в іподиякони Української православної церкви Московського патріархату. Однак у 2018 році чинний президент таку інформацію спростував.

      Нині Петро Олексійович перед президентськими виборами влаштував справжній "томос-тур" Україною. Возить документ про автокефалію по усіх областях, позуючи на камери та фотографуючись з людьми.

      порошенко
      Релігійний "шлях" Петра Порошенка

      Юрій Бойко

      У 2009 році Юрій Бойко був активним членом Партії регіонів, вже наступного року, після приходу до влади Януковича, став міністром енергетики. Згодом він став фігурантом гучного скандалу, пов'язаного з "вишками Бойка". "Завдяки" йому на купівлі газодобувних "вишок" держава втратила понад 400 мільйонів доларів.

      Підсумком 2018 року стала сварка між Рінатом Ахметовим і Юрієм Бойком та Сергієм Льовочкіним, які об'єднали свої зусилля із Вадимом Рабіновичем. Політики підписали меморандум про створення "Опозиційної платформи – За життя". 

      рабінович
      Політичні амбіції Юрія Бойка

      Анатолій Гриценко

      Про президентські амбіції Анатолія Гриценка стало відомо у 2009 році. Тоді він вперше зібрався поборотись за посаду Президента України. У 2019 році, як і 10 років назад, політик у своїй передвиборчій кампанії переконує, що "Україна буде в безпеці", якщо він стане президентом.

      гриценко
      Як змінився Гриценко за 10 років 

      Олег Ляшко

      У 2009 році Олег Ляшко обіймав посаду голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету та був членом партії "Блоку Юлії Тимошенко". Скандальним для політика видався наступний, 2010 рік. Адже тоді Віктор Ющенко публічно показав документи про те, що Ляшко був тричі судимою людиною. А також заявив, що він був головним розпорядником бюджетних коштів у Чернігівській області.

      Минуло 10 років, і нині Україна рясніє "сміливими" та "креативними" білбордами з політичною агітацією Олега Ляшка, а сам "радикал" їздить селами та обіцяє високі пенсії й зарплати.

      ЛЯШКО
      Олег Ляшко входив до партії "Блок Юлії Тимошенко"

      Святослав Вакарчук

      Після не надто яскравої кар'єри у якості депутата, яка тривала з 2007 до 2008 року, Вакарчук вирішив повернутись на сцену та зайнявся громадською діяльністю. У 2013 році артист оприлюднив "Звернення до молодих" і закликав молодь припинити розділяти одне одного за регіоном проживання чи політичними вподобаннями.

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      Чутки про те, що Вакарчук піде у президенти України, точаться з початку 2018 року, коли його ім'я раптово потрапило у топ-3 президентського рейтингу.

      вакарчук
      Чутки про президентські амбіції Вакарчука точаться з 2018 року

      Євгеній Мураєв

      Останні роки ім'я проросійського політика у всіх на слуху. Його висловлювання шокували мільйони українців. До прикладу, Революцію гідності Мураєв назвав "державним переворотом", а українського в'язня Олега Сенцова звинуватив у тероризмі.

      8 червня 2018 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Євгена Мураєва за статтями щодо державної зради й завідомо неправдиве повідомлення про вчинений злочин.

      А у 2009 році Мураєв був простим депутатом Харківської облради від партії "Віче", щоправда, у 2010 на нових виборах до обласної ради він йшов від Партії регіонів.

      міраєв
      Мураєв запам'ятався своїми скандальними заявами

      Андрій Садовий 

      У 2010 році Андрій Садовий вдруге обраний міським головою Львова. Саме тоді місто визнали найкращим місцем для життя. У грудні 2012 року він створив політичну партію "Самопоміч". Останні 10 років у Садового високі рейтинги міського голови, адже його конкуренти не набирають навіть 10% голосів. Нині політик заявив, що не може все життя працювати мером, а тому подався в Президенти України.

      садовий
      Садовий тричі був міським головою міста Львова 

      Олександр Шевченко

      Колишній директор гірськолижного курорту "Буковель" у 2010 році розпочав свою політичну діяльність та став депутатом Івано-Франківської обласної ради. А вже через чотири роки балотувався у Верховну Раду від партії "Укроп". Як мажоритарник до парламенту пройшов з партією "Блок Петра Порошенка", але вже в кінці 2015 року вийшов з фракції через загострення конфлікту між Коломойським і Порошенком.

      У 2018 році Шевченко написав на свої сторінці у Facebook, що братиме участь у виборах президента. 

      шевченко
      Шевченко розпочав свою політичну кар'єру у 2014 році

      Теги: Новини України Публікації Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський ЦВК Юлія Тимошенко Юрій Бойко Анатолій Гриценко Євгеній Мураєв Олег Ляшко Андрій Садовий Святослав Вакарчук Шевченко Олександр Леонідович Верховна Рада Газовий конфлікт Корупція Флешмоб
      Джерело: 24 канал
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