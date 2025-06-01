Попадание в А-50 и ряд ТУ-95МС: мониторы рассказали, какие самолеты поражены на "Белой" и "Иваново"

В воскресенье, 1 июня, СБУ атаковала 4 военных аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Была поражена стратегическая авиация России, в частности, самолет ДРЛО А-50.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-паблик Каменская крыса.

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Какие самолеты были уничтожены на авиабазах "Белая" и "Иваново"

Так, по данным наших источников в СБУ, на аэродромах поражено более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Мониторы сообщают, что предварительно на авиабазе "Белая" в Иркутской области есть попадание или даже уничтожение 3 бортов Ту-95МС, а также ряда ТУ-160 и ТУ-22М3. На эту авиабазу была передислоцирована большая часть из всех Ту-95МС, которые осуществляли пуски Х-101 по территории Украины.

В то же время на аэродроме "Иваново" вероятно были поражены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛО А-50.

Что известно о поражениях на других аэродромах

На "Оленьей", вероятно, были уничтожены все 4 стратегических бомбардировщика ТУ-95МС, которые размещались на базе. Отмечается, что три борта были снаряжены крылатыми ракетами Х-101 и готовились к обстрелам Украины.

На аэродроме "Дягилево" могли быть поражены или уничтожены борта ТУ-95МС/ТУ-22М3, военно-ракетные самолеты, самолеты-дозаправщики ИЛ-76/78.

OSINT-аналитики указывают, что в целом на авиабазах находилось более 95 бортов стратегической авиации противника и около 20 других самолетов.

Спецоперацию "Паутина" готовили более полутора года. Дроны доставляли в Россию под крышами деревянных домиков, которые открывали дистанционно.