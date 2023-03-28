Об этом 24 Канала рассказал сам российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. По его мнению, такие действия властей свидетельствуют о важности его деятельности.
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Суд сам все решит
В России продолжается преследование людей, идущих против путинской системы. В частности, 24 марта в розыск объявили бывшего спичрайтера Путина, оппозиционера Аббаса Галлямова.
МВД на своем сайте разместило информацию, которую меня объявили в розыск. Я никаких официальных уведомлений о том, что против меня возбуждено уголовное дело, не получал. Я об этом узнал от журналистов,
– рассказал Галлямов.
По словам политолога, за эти несколько дней сдвигов по делу не было. Ввиду того, что он находится в Израиле, вероятно, дальше передачи дела в суд и принятия решения о сроке заключения, как это было с Александром Невзоровым, не дойдет.
Кроме того, Галлямов подвергает сомнению то, что в России на что-то рассчитывают, объявляя в розыск медийных лиц.
"Там сидит большое количество людей-бездельников, получающих огромные зарплаты. Им же нужно как-то эти деньги отрабатывать. Они демонстрируют своему руководству, мол, мы не спим, что-то делаем", – объяснил политтехнолог.
Реакция на розыск
По словам Аббаса Галлямова, он ожидал подобный шаг со стороны российских властей.
У меня было понимание, что нужно или молчать, или рисковать, и когда я принял решение, что молчать не буду, то, конечно, было осознание, что произойдет то, что произошло сейчас,
– подчеркнул оппозиционер.
Он добавил, что теперь, когда его объявили в розыск, не нужно больше бояться или ждать каких-либо действий от Кремля. Галлямов рассказал об интересной детали, что после решения власти ему кроме журналистов звонили родственники и старые друзья, поздравляя. Это создало такой контекст, что не было смысла расстраиваться или бояться.
"В конце концов я отнесся к этому положительно. То есть я понимаю, что в общем это такая себе реклама, они меня заметили", – отметил политолог.
Галлямов отметил, что у него были определенные сомнения по поводу безрезультатности собственной оппозиционной деятельности, вроде бы она ничего не меняет и никого не затрагивает. Но сначала ему присвоили клеймо "иноагента", теперь – объявили в розыск. Поэтому Аббас Галлямов воспринимает это как доказательство того, что он не зря старается.
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