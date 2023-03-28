Про це 24 Каналу розповів сам російський опозиційний політтехнолог і політолог Аббас Галлямов. На його думку, такі дії влади свідчать про важливість його діяльності.

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Суд сам все вирішить

У Росії продовжується переслідування людей, які йдуть проти путінської системи. Зокрема, 24 березня у розшук оголосили колишнього спічрайтера Путіна, опозиціонера Аббаса Галлямова.

МВС на своєму сайті розмістило інформацію, що мене оголосили в розшук. Я жодних офіційних сповіщень про те, що проти мене порушено кримінальну справу, не отримував. Я про це дізнався від журналістів,

– розповів Галлямов.

За словами політолога, за ці декілька днів зрушень у справі не було. Зважаючи на те, що він перебуває в Ізраїлі, ймовірно, далі ніж передання справи до суду та прийняття рішення про термін ув'язнення, як це було з Олександром Невзоровим, не дійде.

Крім того, Галлямов ставить під сумнів те, що в Росії на щось розраховують, оголошуючи в розшук медійних осіб.

"Там сидить велика кількість людей-нероб, що отримують величезні зарплати. Їм же потрібно якось ці гроші відробляти. Вони демонструють своєму керівництву, мовляв, ми не спимо, щось робимо", – пояснив політтехнолог.

Реакція на розшук

За словами Аббаса Галлямова, він очікував на подібний крок з боку російської влади.

У мене було розуміння, що потрібно або мовчати, або ризикувати, і коли я прийняв рішення, що мовчати не буду, то, звісно, було усвідомлення, що станеться те, що сталося зараз,

– підкреслив опозиціонер.

Він додав, що тепер, коли його оголосили в розшук, не треба більше боятися чи очікувати якихось дій від Кремля. Галлямов розповів про цікаву деталь, що після рішення влади, йому крім журналістів, дзвонили родичі та старі друзі, вітаючи. Себто це створило такий контекст, що не було сенсу засмучуватись чи боятися.

"Зрештою я поставився до цього позитивно. Тобто я розумію, що загалом це така собі реклама, вони мене помітили", – зазначив політолог.

Галлямов зауважив, що у нього були певні сумніви стосовно безрезультатності власної опозиційної діяльності, начебто вона нічого не змінює і нікого не зачіпає. Але спочатку йому присвоїли тавро "іноагента", тепер – оголосили у розшук. Тож зараз Аббас Галлямов сприймає це як доказ того, що він не дарма старається.

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