Абонентам в Тегеране Lifecell насчитал бесплатные минуты

Мобильный оператор Lifecell насчитал своим абонентам в Тегеране бесплатные минуты в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января.

В рамках программы "Забота через границы" Lifecell обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране. Клиентам начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украине. Об этом сообщает "Укринформ".

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Также не тарифицируются звонки на круглосуточную горячую линию МИД +38044 238 1657 (Служба оперативных дежурных МИД) из любой страны для абонентов lifecell.

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Уже на протяжении 6 лет мобильный оператор Lifecell реализует социальный проект по поддержке своих абонентов в роуминге в тех странах, где происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия или теракты. В июле 216 года компания подписала Меморандум о сотрудничестве с МИД Украины, в рамках которого продолжает помогать гражданам Украины.

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