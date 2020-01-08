Абонентам в Тегеране Lifecell насчитал бесплатные минуты
Мобильный оператор Lifecell насчитал своим абонентам в Тегеране бесплатные минуты в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января.
В рамках программы "Забота через границы" Lifecell обеспечил бесплатными услугами связи своих абонентов, находящихся в Иране. Клиентам начислено бесплатно 20 минут для голосовых звонков в пределах страны пребывания и в Украине. Об этом сообщает "Укринформ".
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Также не тарифицируются звонки на круглосуточную горячую линию МИД +38044 238 1657 (Служба оперативных дежурных МИД) из любой страны для абонентов lifecell.
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Уже на протяжении 6 лет мобильный оператор Lifecell реализует социальный проект по поддержке своих абонентов в роуминге в тех странах, где происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия или теракты. В июле 216 года компания подписала Меморандум о сотрудничестве с МИД Украины, в рамках которого продолжает помогать гражданам Украины.
Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.
- В Департаменте консульской службы МИД Украины создали оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии – 238 17 77.
- Самолет с украинскими спасателями и экспертами вылетит в Иран вечером 8 января.