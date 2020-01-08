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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Абонентам у Тегерані Lifecell нарахував безкоштовні хвилини

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      Lifecell нарахував безкоштовні хвилини абонентам у Тегерані / hronika.info

      Мобільний оператор Lifecell нарахував своїм абонентам у Тегерані безкоштовні хвилини, у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані 8 січня.

      У рамках програми "Турбота крізь кордони" Lifecell забезпечив безкоштовними послугами зв’язку своїх абонентів, які перебувають в Ірані. Клієнтам нараховано безкоштовно 20 хвилин для голосових дзвінків у межах країни перебування та в Україну. Про це повідомляє "Укрінформ".

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      Також, не тарифікуються дзвінки на цілодобову гарячу лінію МЗС +38044 238 1657 (Служба оперативних чергових МЗС) з будь-якої країни для абонентів lifecell.

      До теми: Авіакатастрофа у Тегерані: Київстар скасував плату за дзвінки в Іран

      Уже протягом 6 років мобільний оператор Lifecell реалізує соціальний проєкт з підтримки своїх абонентів у роумінгу в тих країнах, де відбуваються надзвичайні ситуації, стихійні лиха чи теракти. У липні 216 року компанія підписала Меморандум про співпрацю з МЗС України, в рамках якого продовжує допомагати громадянам України.

      Основне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • На борту перебувало 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
      • Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень.
      • У Департаменті консульської служби МЗС України створили оперативну кризову групу. Телефон гарячої лінії – 238 17 77.
      • Літак з українськими рятувальниками та експертами вилетить в Іран ввечері 8 січня.
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран
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