Абонентам у Тегерані Lifecell нарахував безкоштовні хвилини

Мобільний оператор Lifecell нарахував своїм абонентам у Тегерані безкоштовні хвилини, у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані 8 січня.

У рамках програми "Турбота крізь кордони" Lifecell забезпечив безкоштовними послугами зв’язку своїх абонентів, які перебувають в Ірані. Клієнтам нараховано безкоштовно 20 хвилин для голосових дзвінків у межах країни перебування та в Україну. Про це повідомляє "Укрінформ".

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Також, не тарифікуються дзвінки на цілодобову гарячу лінію МЗС +38044 238 1657 (Служба оперативних чергових МЗС) з будь-якої країни для абонентів lifecell.

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Уже протягом 6 років мобільний оператор Lifecell реалізує соціальний проєкт з підтримки своїх абонентів у роумінгу в тих країнах, де відбуваються надзвичайні ситуації, стихійні лиха чи теракти. У липні 216 року компанія підписала Меморандум про співпрацю з МЗС України, в рамках якого продовжує допомагати громадянам України.

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