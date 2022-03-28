Абрамовичу стало плохо из-за экологического фактора, а не из-за отравления, – разведка США

В СМИ появилась информация, что в начале марта Романа Абрамовича пытались отравить, вместе с ним, мол, пострадали еще несколько представителей украинской делегации на переговорах. Однако в американской разведке эту версию опровергают.

СМИ со ссылкой на источники в американской разведке говорят, что об отравлении не говорилось. Причиной недомогания олигарха называют "экологический фактор".

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Разведка США считает, что Абрамовичу было плохо из-за экологии

О чем именно говорится – чиновник из разведки не уточнил. Ранее в пресс-службе Абрамовича подтвердили, что у российского бизнесмена действительно были симптомы отравления, однако сейчас он уже чувствует себя нормально.

Первыми тему с отравлением Абрамовича подняли расследователи Bellingcat. Они отметили, что плохо олигарху стало во время переговоров в Киеве. Такие симптомы, характерные для химического оружия, вроде бы были у еще нескольких делегатов.

Абрамович лечился в Турции

Журналист Шон Уокер со ссылкой на собственные источники написал, что Абрамович даже терял зрение. После этого его доставили на лечение в Турцию.

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В офисе Президента Украины отреагировали на сообщение об отравлении делегатов: там призвали не заниматься спекуляциями.