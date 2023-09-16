Самые тяжелые танки в мире: Данилов приятно заинтриговал заявлением об Abrams
Источник:"Украинское радио"
США активно поддерживают Украину в борьбе за свою свободу. В частности, страна уже пообещала передать танки Abrams. Алексей Данилов озвучил приятную новость.
Ранее издание Politico сообщило, что первые Abrams Украина получит уже в сентябре 2023 года. Украинские герои уже завершили обучение на них.
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Что говорит Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые Abrams поступят в Украину уже в ближайшее время. Кроме того, США передадут больше танков, чем анонсировали. Ранее сообщалось, что в первую партию войдут 8 танков.
Что касается поставок Abrams, – самые тяжелые танки в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры – США – в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну,
– подчеркнул Данилов.