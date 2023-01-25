США передают Украине танки Abrams: главные характеристики и особенности

Вечером 25 января президент США Джо Байден объявил о решении предоставить Украине танки M1 Abrams. Это техника третьего поколения, которую Вашингтон использовал в многочисленных операциях, в частности на Ближнем Востоке.

Украина получит 31 танк от США 24 Канал собрал вам все, что известно о танках M1 Abrams, которые Вашингтон передал Вооруженным Силам Украины.

Обратите внимание США передают Украине 31 танк Abrams

Основные характеристики танка М1 Abrams

Танк оснащен многослойной противоснарядной композитной броней, усиленной обедненным ураном.

Главным вооружением танка является нарезная танковая пушка M68 калибром 105 миллиметров. Она может размещать до 55 снарядов.

Второстепенным вооружением является один крупнокалиберный пулемет М2НВ калибром 12,7 миллиметра и два пулемета М240 калибром 7,62 миллиметра.

Abrams оснащен двумя шестиствольными пусковыми установками дымовых гранат для маскировки.

Танк работает на базе многотопливного газотурбинного двигателя Honeywell AGT1500С мощностью 1 120 киловатт. Объем топливного бака – 1 900 литров.

Скорость танка на шоссе достигает 72 километров в час. По средней местности скорость составляет до 48 километров.

На вооружение танк Abrams приняли в классических для НАТО цветах – темно-зеленом и черном. Однако на операциях в пустынных местностях эти машины перекрашивали под цвет песка в бледно-коричневый.

Также танк оснащен газовой системой тушения пожара в отсеке экипажа.

Отсек для боеприпасов изолирован.

Танк оснащен баллистической системой управления огнем;

Экипаж – 4 человека;

Вес в зависимости от модификаций колеблется от 57 до 61 тонны.

Стоимость одного танка колеблется от 6 до 9 миллионов долларов.

Танк Abrams имеет ряд модификаций, наиболее современной из которых является M1A2 SEPv3, которая оснащена броней нового поколения NGAP и обновленным оборудованием связи и программного обеспечения и может использовать снаряды воздушного взрыва. Эта модификация также получила комплекс активной защиты Trophy для уничтожения вражеских снарядов на подлете.

Танки М1 Abrams и участие в американских военных операциях

Танки М1 Abrams появились на вооружении в 1980 году. Вашингтон использовал эту технику во всех операциях с 1990-х годов. К примеру, во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, когда союзные войска во главе с США в Персидском заливе против Ирака, который оккупировал Кувейт. Эта операция была санкционирована ООН.

Танки также были использованы во время войны в Ираке, которая началась в 2003 году с целью свергнуть режим диктатора Саддама Хусейна.

Также эти танки американская армия использовала и во время операций в Афганистане и Йемене. Сейчас Abrams находится на вооружении Австралии, Канады, Ирака, Кувейта, Марокко и Саудовской Аравии, а в апреле 2022 года Польша подписала с США контракт на 4,75 миллиарда долларов на поставку 250 таких танков.