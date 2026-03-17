Ветеран раскрыл, почему США отказались дать танки Украине в начале вторжения

В США снова вернулись к теме западных танков для Украины, вокруг которых шли громкие споры в 2022 –2023 годах. Тогда Abrams и Leopard называли техникой, которая может усилить фронт, но на практике они не смогли переломить ситуацию на поле боя.

Ветеран армии США Райан МакБет в эфире 24 Канала объяснил, что проблема была не в самих машинах и не в подготовке украинских военных. По его словам, ключевая причина скрывалась в условии, без которого такая техника не может полностью изменить ход боя.

Почему Abrams и Leopard не сработали в Украине?

Проблему с танками МакБетт объяснил через саму логику американской войны. Для американской армии танки не являются самостоятельным инструментом, который бросают в бой первым. Сначала США выбивают вражескую противовоздушную оборону и только после этого открывают путь для наземных сил. Именно так, по его словам, Вашингтон привык вести большие войны.

Когда Соединенные Штаты воюют, мы, как правило, воюем при полном господстве в воздухе. Это часть доктрины США. Мы устанавливаем полное господство в воздухе, а потом можем делать что угодно,

– объяснил МакБетт.

Без этого даже самые современные машины оказываются в гораздо худших условиях, чем те, для которых их создавали. Он напомнил, что такое преимущество американцы способны обеспечить очень быстро. В качестве примера привел Иран, где США и Израиль быстро получили контроль в воздухе. В то же время только две страны имеют отдельные платформы для подавления ракет класса "земля – воздух" – это США и Китай, а значит речь идет не просто о танках, а о целой системе ведения войны.

Вниманию! Украина все больше выступает не только получателем помощи, но и партнером для союзников в сфере современной войны. Во время учений в Эстонии украинские операторы дронов показали сильные результаты, а опыт Украины в ПВО и беспилотных системах называют таким, что пользуется большим спросом в странах НАТО.

В Украине Abrams и Leopard оказались в неравном бою, высокотехнологичные танки пришлось применять без того авиационного компонента, который для них является базовым. Именно поэтому они стали уязвимыми не только перед дронами, но и перед российской армейской авиацией у фронта.

Дело не в плохом обслуживании или в том, что Украина не умела ими пользоваться. Они умели их использовать, но без преимущества в воздухе не могли доминировать на земле,

– подчеркнул он.

Российские вертолеты могли подлетать близко к фронту и бить противотанковыми ракетами по силам, которые шли в контрнаступление. Поэтому, как он подчеркнул, проблема была не в подготовке украинских военных, а в том, что без господства в небе даже современная западная бронетехника не может доминировать на земле.

