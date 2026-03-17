Ветеран раскрыл, почему США отказались дать танки Украине в начале вторжения
- Танки Abrams и Leopard не смогли эффективно действовать в Украине из-за отсутствия воздушного господства, которое является ключевым в стратегии США.
- Высокотехнологичные танки стали уязвимыми без авиационного компонента, что сделало их мишенью для российской авиации и дронов.
В США снова вернулись к теме западных танков для Украины, вокруг которых шли громкие споры в 2022 –2023 годах. Тогда Abrams и Leopard называли техникой, которая может усилить фронт, но на практике они не смогли переломить ситуацию на поле боя.
Ветеран армии США Райан МакБет в эфире 24 Канала объяснил, что проблема была не в самих машинах и не в подготовке украинских военных. По его словам, ключевая причина скрывалась в условии, без которого такая техника не может полностью изменить ход боя.
Почему Abrams и Leopard не сработали в Украине?
Проблему с танками МакБетт объяснил через саму логику американской войны. Для американской армии танки не являются самостоятельным инструментом, который бросают в бой первым. Сначала США выбивают вражескую противовоздушную оборону и только после этого открывают путь для наземных сил. Именно так, по его словам, Вашингтон привык вести большие войны.
Когда Соединенные Штаты воюют, мы, как правило, воюем при полном господстве в воздухе. Это часть доктрины США. Мы устанавливаем полное господство в воздухе, а потом можем делать что угодно,
– объяснил МакБетт.
Без этого даже самые современные машины оказываются в гораздо худших условиях, чем те, для которых их создавали. Он напомнил, что такое преимущество американцы способны обеспечить очень быстро. В качестве примера привел Иран, где США и Израиль быстро получили контроль в воздухе. В то же время только две страны имеют отдельные платформы для подавления ракет класса "земля – воздух" – это США и Китай, а значит речь идет не просто о танках, а о целой системе ведения войны.
Вниманию! Украина все больше выступает не только получателем помощи, но и партнером для союзников в сфере современной войны. Во время учений в Эстонии украинские операторы дронов показали сильные результаты, а опыт Украины в ПВО и беспилотных системах называют таким, что пользуется большим спросом в странах НАТО.
В Украине Abrams и Leopard оказались в неравном бою, высокотехнологичные танки пришлось применять без того авиационного компонента, который для них является базовым. Именно поэтому они стали уязвимыми не только перед дронами, но и перед российской армейской авиацией у фронта.
Дело не в плохом обслуживании или в том, что Украина не умела ими пользоваться. Они умели их использовать, но без преимущества в воздухе не могли доминировать на земле,
– подчеркнул он.
Российские вертолеты могли подлетать близко к фронту и бить противотанковыми ракетами по силам, которые шли в контрнаступление. Поэтому, как он подчеркнул, проблема была не в подготовке украинских военных, а в том, что без господства в небе даже современная западная бронетехника не может доминировать на земле.
Что известно о потребностях Украины в оружии и новых оборонных возможностях?
- В Украине называют критически нужными крупные системы ПВО и ракеты до Patriot, а также дальнобойные средства для ударов в глубину, в частности ATACMS, Storm Shadow или Tomahawk. Локализацию части элементов Patriot в Украине считают возможной, но полную лицензию на производство получить очень сложно.
- Германия передала Украине новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. В Минобороны объяснили, что они способны сбивать баллистические и гиперзвуковые цели, в частности "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы".
- Владимир Зеленский заявил, что Украина совершенствует надводные дроны и готовит более выносливые морские версии. По его словам, впоследствии у государства появятся системы, способные действовать даже в условиях океана.