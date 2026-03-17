Ветеран армії США Раян МакБет в ефірі 24 Каналу пояснив, що проблема була не в самих машинах і не в підготовці українських військових. За його словами, ключова причина ховалася в умові, без якої така техніка не може повністю змінити хід бою.

Дивіться також Командувач СБС "Мадяр" прокоментував скандал довкола своїх нібито "погроз народові"

Чому Abrams і Leopard не спрацювали в Україні?

Проблему із танками МакБет пояснив через саму логіку американської війни. Для американської армії танки не є самостійним інструментом, який кидають у бій першим. Спершу США вибивають ворожу протиповітряну оборону і лише після цього відкривають шлях для наземних сил. Саме так, за його словами, Вашингтон звик вести великі війни.

Коли Сполучені Штати воюють, ми, як правило, воюємо при повному пануванні в повітрі. Це частина доктрини США. Ми встановлюємо повне панування в повітрі, а потім можемо робити що завгодно,

– пояснив МакБет.

Без цього навіть найсучасніші машини опиняються в набагато гірших умовах, ніж ті, для яких їх створювали. Він нагадав, що таку перевагу американці здатні забезпечити дуже швидко. Як приклад навів Іран, де США та Ізраїль швидко отримали контроль у повітрі. Водночас лише дві країни мають окремі платформи для придушення ракет класу "земля – повітря" – це США і Китай, а отже йдеться не просто про танки, а про цілу систему ведення війни.

До уваги! Україна дедалі більше виступає не лише отримувачем допомоги, а й партнером для союзників у сфері сучасної війни. Під час навчань в Естонії українські оператори дронів показали сильні результати, а досвід України у ППО та безпілотних системах називають таким, що має великий попит у країнах НАТО.

В Україні Abrams і Leopard опинилися в нерівному бою, високотехнологічні танки довелося застосовувати без того авіаційного компонента, який для них є базовим. Саме тому вони стали вразливими не лише перед дронами, а й перед російською армійською авіацією біля фронту.

Річ не в поганому обслуговуванні чи в тому, що Україна не вміла ними користуватися. Вони вміли їх використовувати, але без переваги в повітрі не могли домінувати на землі,

– наголосив він.

Російські вертольоти могли підлітати близько до фронту і бити протитанковими ракетами по силах, які йшли в контрнаступ. Тому, як він підкреслив, проблема була не в підготовці українських військових, а в тому, що без панування в небі навіть сучасна західна бронетехніка не може домінувати на землі.

Що відомо про потреби України в зброї та нові оборонні можливості?