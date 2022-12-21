Мы очень близки к прорыву, – Пионтковский о предоставлении Украине Abrams и Leopard

Западные партнеры уверяют Украину в полной поддержке в борьбе с Россией, однако при этом не предоставляют определенные виды вооружения. Впрочем, уже в скором времени ситуация может кардинально измениться.

Такое мнение 24 каналу выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он напомнил, что Украина ведет переговоры с США по танкам Abrams.

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Послание Германии к США

По словам Пионтковского, встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена 21 декабря может стать поворотной точкой в ряде вопросов. Публицист предположил, что Украина может рассчитывать на то, что США предоставят ВСУ танки Abrams в ближайшей перспективе. Кроме того, по мнению политика, свою позицию может изменить и Германия.

Оппозиционер напомнил, что раньше канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что страна не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в 2023 году.

Ключевая фраза в этом – не дадут первыми. Это было посланием Германии для Белого дома. Мол, давайте Abrams, а мы дадим Leopard 2. Мы очень близки к этому прорыву (предоставлению танков Abrams и Leopard 2 – 24 канал),

– отметил Пионтковский.

Как изменилось отношение Запада к Украине

По словам политика, позиция Запада по поводу войны в Украине постепенно меняется. Пионтковский сослался на статью экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную в западных медиа. Как отметил оппозиционер, несмотря на некоторые спорные моменты, главная мысль материала касается признания влиятельности Украины.

Это вещи, которые Запад до недавнего времени не осознавал. Киссинджер пишет о том, что произошли грандиозные геополитические изменения. На карте Европы появилось мощное государство с крупнейшей и наиболее эффективной армией в Европе, вооруженной современным американским оружием,

– рассказал Пионтковский.

"Произошла революция в головах"

Он добавил, что ВСУ очень тесно связаны с НАТО и в любом случае Украина должна стать членом Североатлантического Альянса.

На Западе уже поняли, что Украина борется не только за свою безопасность, но и за весь Запад. Самое главное – произошла революция в головах,

– подчеркнул оппозиционер.

Пионтковский добавил, что лишь вопрос времени, когда западные страны окончательно отбросят ограничения, которые сами на себя наложили. По его словам, тезисы типа "Давайте не предоставлять Украине оружие, чтобы не провоцировать Россию" неизбежно исчезнут.

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