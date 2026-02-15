90% украинцев сейчас против выборов, – Зеленский

Президент Украины утверждает, что граждане нашего государства не хотят проведения выборов. А все потому, что партнеры предлагают провести волеизъявление во время войны.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Даше Бернс, которая, кстати, родилась в Украине. Ее проект The Conversation выходит в рамках Politico.

Почему украинцы не хотят выборов сейчас?

По словам Зеленского, абсолютное большинство украинцев выступает против проведения выборов.

90 процентов сейчас против выборов, 90 процентов Украины. Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90 процентов против,

– привел данные лидер государства.

Он пояснил: люди понимают, что выборы во время войны – "это ужасно". Не понятно, как смогут голосовать солдаты, которые на фронте, – но надо выслушать защитников.

Не понятно, как смогут голосовать 8 миллионов людей, которые находятся за рубежом. Но они также должны выбрать президента.

Зеленский справедливо заметил, что речь идет не только о президентских выборах, но и о парламентских и местных. То есть в Украине должно состояться много разных выборов.

Президент высказался: если Украина сможет провести выборы, то это будет означать, что ситуация с безопасностью более-менее приемлемая.

Если президент Трамп (я думаю, что он может) заставит Путина объявить перемирие на два-три месяца, мы проведем выборы,

– констатировал гарант.

Важно! Давление на Украину относительно выборов выгодно России. Ведь так можно попытаться продавить собственные интересы.



Например, заместитель главы МИД России Михаил Галузин цинично высказался относительно возможного проведения выборов в Украине. Мол, Россия остановит огонь, но до этого следует "ввести в Киеве внешнее управление под эгидой ООН".

Что еще говорил Зеленский о выборах?

Это заявление Зеленского почти не содержит новой информации – разве что процент людей, которые против выборов, и просьба надавить на Путина. Президент Украины довольно часто говорил, что выборы во время войны невозможны.

Но на днях он потроллил россиян, использовав тему прекращения огня на время волеизъявления. Зеленский намекнул, что настоящие, справедливые выборы в России были очень давно. Поэтому если россияне хотят выбрать себе нового президента, Украина готова прекратить огонь.

Действительно ли так сложно провести выборы во время войны?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, какие проблемы могут возникнуть, если согласиться на требования Трампа.

Во-первых, следует актуализировать списки избирателей – многие переехали в другую область или за границу. Те, кто за границей, могут не успеть проголосовать, как это порой бывало до войны. А как организовать избирательные участки военным – неясно.

То есть при любых вариантах можно поставить результаты проведенных выборов под большой вопрос.