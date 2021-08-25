Абсолютный парадокс, – Кучма назвал причины оккупации Крыма и войны на Донбассе

25 августа 2021 , 09:08
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Источник:

"Украинская правда"

Леонид Кучма заявил, что оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться. В то же время, по его словам, война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать России.

Второй президент назвал такие причины парадоксальными, ведь они "диаметрально противоположные". Однако подчеркнул, что с агрессором необходимо бороться и только тогда удастся вернуть свое.

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Против оккупации надо бороться

"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно возмущаться, как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", – сказал Леонид Кучма.

Что же до причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать оккупанту, что перешли к сопротивлению,
– добавил второй президент.

Оккупация Крыма Россией

  • В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.
  • Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
  • Из-за этого государства Запада ввели пакет санкций против России
Обратите внимание! Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.

Ситуация на Донбассе: коротко

  • На Донбассе 24 августа оккупанты 3 раза срывали режим прекращения огня.
  • Неспокойно было возле населенного пункта Новомихайловка и Прицепиловка.
  • В результате атак врага один воин получил ранение, несовместимое с жизнью.

Заметьте В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный


Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

 

Автор: Олег Васьків