Абсолютный парадокс, – Кучма назвал причины оккупации Крыма и войны на Донбассе

Леонид Кучма заявил, что оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться. В то же время, по его словам, война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать России.

Второй президент назвал такие причины парадоксальными, ведь они "диаметрально противоположные". Однако подчеркнул, что с агрессором необходимо бороться и только тогда удастся вернуть свое.

Читайте также Независимость не упала нам с неба, – Разумков на торжественном заседании Рады

Против оккупации надо бороться

"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели". А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно возмущаться, как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться", – сказал Леонид Кучма.

Что же до причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать оккупанту, что перешли к сопротивлению,

– добавил второй президент.

Оккупация Крыма Россией

В марте 2014 года Россия ввела войска на территорию Крыма.

Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.

Из-за этого государства Запада ввели пакет санкций против России

Ситуация на Донбассе: коротко

На Донбассе 24 августа оккупанты 3 раза срывали режим прекращения огня.

Неспокойно было возле населенного пункта Новомихайловка и Прицепиловка.

В результате атак врага один воин получил ранение, несовместимое с жизнью.

Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.

Заметьте В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала