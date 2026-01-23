В Кремле назвали состав делегации России на переговорах в Абу-Даби

В Абу-Даби 23 января запланирована трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России. Кремль заявил, что российскую делегацию будет возглавлять руководитель их военной разведки.

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Кто вошел в российскую делегацию?

По словам Ушакова, российскую делегацию 23 января в Абу-Даби возглавит руководитель главного разведывательного управления Игорь Костюков. Кроме того, в состав их переговорной группы также вошли представители руководства минобороны России. Однако он не назвал фамилий должностных лиц.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что точное время начала переговоров определят, учитывая то, когда делегации прибудут в ОАЭ. Он отметил, что переговоры должны состояться 23 января и, при необходимости, продлятся на следующий день.

Песков также отметил, что на первых трехсторонних переговорах Россию будут представлять исключительно военные.

Отдельно, по словам пресс-секретаря Путина, запланирован двусторонний российско-американский трек по экономическим вопросам. Эти переговоры Дмитриева и Виткоффа состоятся 23 или 24 января.

Что известно о предстоящих переговорах?